Was haben Borussia Dortmunds Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang und Ronny Kub, Platzwart im Stadion Essen, gemeinsam?

Beide sind nun in einem humorigen Werbespot für den US-amerikanischen Sportartikelhersteller Nike zu sehen, der kürzlich im Stadion, in dem auch Regionalligist Rot-Weiss Essen spielt, gedreht wurde. Dass Kub mit dem exzentrischen Gabuner und dessen BVB-Vereinskollegen Christian Pulisic und Ousmane Dembélé vor der Kamera stehen sollte, "darum musste man ihn nicht zweimal bitten", amüsiert sich Sven Bätje, Geschäftsführer der Stadionsbetriebsgesellschaft Essen (SBG).

BVB-Star Aubameyang schießt Platzwart Kub ab



In dem Video, das im Netz unter anderem auf der Facebook-Seite des Stadions zu finden ist, albern die Dortmunder Kicker mit einem Ball in der Kabine herum und laufen dann ins Stadion ein, wo Aubameyang zur "Begrüßung" Ronny Kubs Rasenmäher abschießt. Später jagt er einen Ball unter die Latte, der von dort aus hinter die Torlinie prallt und zur Hälfte im Rasen stecken bleibt. "Das war der Effektspezialist", löst Kub lachend auf, dem Rasen hätte er ein solches Loch natürlich nicht zugemutet.

Sven Bätje erläutert, wie es zu der ungewöhnlichen Aktion kam: Eine englische Agentur war auf der Suche nach einer geeigneten Kabine für einen Dreh mit Sportlern und stieß dabei auf das Stadion an der Hafenstraße. Dass es sich bei dem Klienten um Nike und bei den Sportlern um dessen prominente Dortmunder Werbeträger handeln würde, war Bätje nicht sofort klar. Umso größer war die Vorfreude, als die Sache schließlich ganz konkrete Gestalt annahm. Eine Anfrage für einen Werbedreh eines Sportgetränkeherstellers liege mittlerweile auch schon auf dem Tisch.

Wie der BVB: Puma rüstet auch RWE aus



"Gestern war verrückt", schreibt Aubameyang am Dienstag in seinem Facebook-Post zum Video. Nur dass der Dreh nicht einen Tag vor der so wichtigen Champions-League-Partie gegen Benfica Lissabon stattfand, sondern bereits am 15. und 16. Februar. Dortmund-Manager Michael Zorc äußerte sich gegenüber der "Bild" dazu: "So lange das nicht im Rahmen einer BVB-Veranstaltung passiert, ist es die Entscheidung des Spielers, ob er das macht."

Dass der Ausrüster von RWE Puma ist und der Sponsor des Dortmunder Trios Nike, ist laut Michael Kuntze, Sprecher der städtischen SBG-Muttergesellschaft GVE, reiner Zufall. Eine ganz ähnliche Konstellation nämlich hatte schon beim Heimspiel des BVB gegen Leverkusen am vergangenen Samstag für Irritationen gesorgt: Aubameyang lief mit mit einem ins Haar gefärbten Nike-Logo auf und zog sich den Unmut der BVB-Führungsriege zu. GVE-Sprecher Kuntze ergänzt, dass das Stadion an der Hafenstraße als "relativ neutral", also etwa ohne allzu große RWE- und Sponsoren-Logos auf den Tribünen, durchgeht und daher gerne für solche oder ähnliche Aktionen gebucht würde.