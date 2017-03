Timo Becker gehört beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen zu den Entdeckungen der Saison.

Zum Ende der Hinserie erkämpfte sich der gebürtige Hertener gar einen Stammplatz auf der Rechtsverteidigerposition, im Kalenderjahr 2017 ist er jedoch noch ohne Einsatz. Beim Sieg gegen den Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach fehlte Becker zuletzt, nach ersten Meldungen angeschlagen. RWE-Coach Sven Demandt klärt wenige Tage später auf: „Er war nicht verletzt, ich habe ihn nur nicht mitgenommen.“

Dabei lief es für den 19-Jährigen bisher ähnlich erfolgreich wie bei seinem langjährigen Jugendmitspieler Nico Lucas, der gerade erst seinen Vertrag bis 2019 verlängert hat. In der laufenden Saison kommt der Außenverteidiger auf insgesamt elf Einsätze in der Liga. Demandt: "Timo hat ähnlich wie Nico für jemanden, der aus der U19 kommt, viele Einsätze bei uns gehabt."

Grund für seine Nichtberücksichtigung in Mönchengladbach sei, so Demandt, mangelnder Trainingsfleiß gewesen. „Von jungen Spielern erwarte ich, dass sie Gas geben, eigentlich sogar noch mehr als die Älteren.“ Bis zur Winterpause sei er auch sehr verlässlich gewesen. „Er hat es die meiste Zeit sehr gut gemacht, das ist keine Selbstverständlichkeit, aber danach hatte ich so ein bisschen den Eindruck, als hätte er die Arbeit eingestellt und das geht für einen jungen Spieler gar nicht. Ein junger Spieler muss mehr machen als die älteren und das habe ich bei ihm nicht erkannt.“

Der Dämpfer, dass sein Aufgebotsplatz am Ende aufgrund des dünnen Kaders am Ende sogar komplett leer blieb, dürfte bei Becker gesessen haben. Bleibt nur abzuwarten, wie er diesen verarbeitet.