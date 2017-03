Es ist Europapokal-Woche, und doch ist vieles anders als sonst:

Unmittelbar nach der Auslosung waren Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach noch davon ausgegangen, dass die so streng geregelten Vorschriften der Uefa auch für das deutsch-deutsche Duell in der Europa League an diesem Donnerstag (21.05 Uhr) gelten würden.

Danach hätte sich Mönchengladbach bereits am Mittwoch für zumindest 15 Minuten auf Schalke präsentieren und auch die Pressekonferenz in der Arena durchführen müssen. Doch nun gibt es doch einen kurzen Dienstweg: Gladbach tritt wie in der Bundesliga üblich erst am Spieltag auf und absolviert Abschlusstraining und Pressekonferenz am heutigen Mittwoch im heimischen Borussia-Park.

Auch das Kartenkontingent wurde angepasst



Schalke wird zum Auswärtsspiel in der kommenden Woche genauso verfahren; das Abschlusstraining am Mittwoch in Gelsenkirchen ist für Fans nicht öffentlich. Und auch das Kartenkontingent für den Gastverein wurde angepasst: Während im Europapokal nur fünf Prozent der Karten an den Gast gehen, sind es in der Bundesliga zehn Prozent.