Ohne Raphael Guerreiro hat Borussia Dortmund das Abschlusstraining vor dem Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon absolviert.

Nach Klubangaben fehlte der Portugiese wegen „individueller Belastungssteuerung“, sein Einsatz gegen Lissabon am Mittwoch (20.45 Uhr/live in unserem Ticker) soll nicht gefährdet sein. Guerreiro hatte zuletzt auf der linken Außenbahn Kapitän Marcel Schmelzer verdrängt und sich im Spielaufbau als effektive Ergänzung zu Julian Weigl erwiesen.

Neben Guerreiro fehlten Marco Reus, Mario Götze, Sven Bender und Sebastian Rode – keiner aus dem Quartett kommt für das Spiel gegen Lissabon in Frage. Reus muss nach einem Muskelfaserriss bis Anfang April pausieren, Götze wegen einer Stoffwechselstörung auf unbestimmte Zeit. Auch Benders Rückkehr in den Trainingsbetrieb nach einem Außenbandriss ist offen, Rode fehlt wegen einer OP an der Leiste.

Für den BVB gilt es am Mittwoch, ein 0:1 aus dem Hinspiel auszugleichen. Damals waren die Dortmunder zwar drückend überlegen, nutzten aber ihre Chancen nicht.