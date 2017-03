Westfalenligist TuS Hordel muss seine Offensive neu aufstellen: Die Stammstürmer Ron Berlinski und Peter Elbers werden den Verein am Saisonende verlassen.

Die Abteilung Attacke war und ist in dieser Saison eines der Prunkstücke der DJK, die auch deshalb Zweiter ist. Berlinski bringt es auf 14 Treffer, Elbers auf 9. Für Manager Jörg Versen, der mit David Zajas gerade erst einen neuen Trainer für den im Sommer abwandernden Marcel Bieschke präsentiert hat, steht erneut viel Arbeit an.

Berlinski, der seit der B-Jugend in Hordel spielt, wechselt zum Oberligisten SC Hassel, wo auch Bezirksliga-Knipser Timo Wnuk (SV Phönix) angeheuert hat. Elbers, der beruflich bei der Polizei mehr eingebunden sein wird, geht wohl zum SV Sodingen. „Natürlich sind die beiden nicht einfach so zu ersetzen, zumal wir im Sommer sicher nicht die einzigen sind, die Stürmer suchen. Wir sind aber auch diesmal zuversichtlich, junge Leute zu finden, die geformt werden können“, sagt Versen.

David Zelinski wird indes nicht Hordels neue Sturmhoffnung. Der Sommer-Neuzugang hat den Verein wieder verlassen. Versen: „Er war leider nicht besonders zuverlässig. Dieses Kapitel ist jetzt beendet.“

Versen hat aber auch gute Nachrichten. 13 Spieler haben für die nächste Saison schon unterschrieben, darunter das Grundgerüst in Abwehr und Mittelfeld (Kampfschäfer, Maas, Büscher, Gronemeier, Julian und Christopher Stöhr, Debski, Koymali, van der Heusen, Dragicevic, Bousouf, Helfer, Bastürk).

Der Torjäger hat sich verletzt

„Bei den anderen wollen wir die Entwicklung abwarten, auch der eine oder andere Spieler aus unserer Jugend klopft an. Für sie ist Rons Wechsel ein Ansporn. Wir sind ein Ausbildungsverein“, sagt Versen.

Bis dahin hoffen die Hordeler, dass Berlinski überhaupt noch einmal für die DJK auflaufen kann. Nach einem Foul musste er am Sonntag mit einem dicken Knie ins Krankenhaus. Am Mittwoch gibt es eine Diagnose.