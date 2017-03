Der Bochumer A-Kreisligist DJK Adler Riemke hat nach 17 Spielen 51 Punkte auf dem Konto. Doch 17 Siege aus 18 Spielen reichen nicht für die Tabellenführung.

Ein Team, das aus 17 Begegnungen satte 51 Punkte holt, gilt in weiten Teilen Fußball-Deutschlands als Titelanwärter Nummer eins. Nicht aber in der Kreisliga A1 Bochum. Die starke Bilanz der DJK Adler Riemke reicht lediglich- und das ist erstaunlich- für den zweiten Platz. Denn der langjährige Konkurrent DJK Wattenscheid meisterte all seine Aufgaben: 18 Siege aus 18 Spielen. Der Kampf um die Meisterschaft in Bochums höchstklassiger Kreisliga dürfe vorerst jedenfalls nicht langweilig werden.

Adler-Trainer Roger Dorny spricht von einer „herausragenden Saison“. Besonders lobt er die „Beständigkeit“ seiner Schützlinge: „Die Resultate sprechen für sich.“ Schon vor Saisonbeginn hätte der 48-Jährige einen „Kampf mit der DJK“ erwartet. Dass es allerdings so eng sein würde, damit haben in Bochum wohl die Wenigsten gerechnet.

Schmälern könne der ärgste Konkurrent aus Wattenscheid die eigene Leistung aber nicht, wie Dirny versichert: „Die Ergebnisse, die wir Woche für Woche abliefern, haben nichts mit der DJK Wattenscheid zu tun. Auch deren Ergebnisse interessieren uns vorerst nicht.“

Doch woran liegt es, dass die ersten beiden Teams mit großem Vorsprung an der Spitze stehen? Enorme Qualität des eigenen Kaders oder schlichtweg Unfähigkeit der Konkurrenz? „Wir spielen jetzt etwa fünf Jahre zusammen, das macht natürlich etwas aus. Ergänzungen in jeder Saison komplettieren unseren Kader“, verrät Dorny. Von möglichen Schwächen anderer Mannschaften möchte er aber nicht reden: „Wir haben den tiefsten Respekt vor all unseren Gegnern. Ich kann mich an wenige Spiele erinnern, in denen wir es leicht hatten.

Meisterschafts-Duell am Sonntag

Bereits am kommenden Spieltag treffen die beiden Meisterschafts-Anwärter aufeinander. Im direkten Duell haben die Adler-Träger dann die Gelegenheit, die Spitze zu erobern. Das Torverhältnis der Riemker spricht für sich: Bereits 84 Tore haben die Bochumer in dieser Saison erzielen können. Trainer Dorny glaubt jedenfalls fest an die drei Punkte im absoluten Spitzenspiel.