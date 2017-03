Zum Auftakt der Bezirksliga Gruppe 6 haben sich die Topteams keine Blöße gegeben. Vor allem der SV Burgaltendorf unterstrich seine Ambitionen.

Es ist ein bisschen wie bei der Tour-de-France, wenn sich eine Führungsgruppe absetzt. So eine Situation spielt sich momentan in der Bezirksliga Niederrhein 6 ab – nur, dass es am Ende nicht um ein Gelbes Trikot geht, sondern um den Aufstieg in die Landesliga. Es zeichnet sich ein harter Kampf ab.

SV Burgaltendorf – DJK Katernberg, 6:0 (2:0)

Spitzenreiter und Topfavorit auf den Aufstieg ist und bleibt der SV Burgaltendorf. Zumindest, wenn es nach den Konkurrenten geht. Mit 67 Treffern ist das Team aus dem Essener Süden die Torfabrik der Liga und hat 15 Siege auf dem Konto. Es gibt wenig, was gegen die Männer des Trainer-Duos Bernward Nendza und Arndt Kremer spricht. Die Zielsetzung ist eindeutig: "Der ganze Verein will aufsteigen. Wir wissen, dass diese Führungsgruppe sehr ausgeglichen ist, aber wir haben einen starken Kader", betont Nendza. Er fügt jedoch mahnend hinzu: "Mintard und Winfried Kray könnten noch besonders gefährlich werden."

DJK St. Winfried Kray – VfB Lohberg, 3:1 (1:1)

Die Essener Aufsteiger sind die Überraschung der Saison. Winfried Kray steht dicht hinter Burgaltendorf auf Rang zwei und nimmt somit die Rolle des ersten Verfolgers ein. Seit 15 Spielen ist die Mannschaft von Coach Ibrahim Ramadan ungeschlagen – ein beeindruckender Wert. Als Aufsteiger will Ramadan gegenüber den anderen etablierten Vereinen keine Ansprüche anmelden: „Wir haben das Saisonziel Klassenerhalt schon erreicht und können ganz ohne Druck auftreten.“ Aus der Qualität seiner Mannschaft macht er aber keinen Hehl: „Wir haben eine absolut siegeshungrige Mannschaft. Die Jungs würden sogar gewinnen wollen, wenn sie gegen Real Madrid spielen würden. Wir geben niemals auf!“

DJK Blau-Weiss Mintard – SV Rot-Weiss Mülheim, 3:2 (1:1)

Als Tabellendritter spielt die Mannschaft von Trainer Ulf Ripke eine erwartungsgemäß starke Saison. Im Derby gegen die Rot-Weissen konnten Matthias Lierhaus und Co. die Partie in den Schlussminuten drehen. Mintard bleibt damit voll im Geschäft. Doch die Konkurrenz ist groß. Dass der Aufstieg allem Anschein nach zwischen diesen fünf Mannschaften entschieden wird, ist für Ripke keine Überraschung: „Das sind exakt die fünf Teams, die ich vor der Saison oben erwartet habe.“ Er gibt sich jedoch bescheiden: „Wir sind Außenseiter im Kampf um den Aufstieg, allein schon vom Etat her. Aber das ist schön, wir sehen uns als Jäger von Burgaltendorf und Co.“

DJK VfB Frohnhausen – FC Kray II, 8:0 (3:0)

Der VfB Frohnhausen hatte sich in der Winterpause einiges vorgenommen. Im dritten Anlauf soll endlich der Landesliga-Aufstieg gelingen. Das Team von Trainer Issam Said scheint für dieses Unterfangen gerüstet zu sein. Die zweite Mannschaft des FC Kray wurde an der Raumerstraße regelrecht überrollt. Said sieht jedoch momentan ein anderes Team vorne: „Burgaltendorf ist der Topfavorit, wir anderen werden uns um die Relegation streiten.“

Vogelheimer SV – Mülheimer SV, 5:2 (1:1)



Die fünftplatzierten Vogelheimer konnten mit dem Sieg gegen den auf Platz sechs rangierenden Mülheimer SV den Abstand der Führungsgruppe festigen. Sieben Punkte trennen die Essener jetzt vom MSV. Trainer Sascha Hense ist sich sicher: „Das wird unter den oberen Mannschaften ein Hauen und Stechen geben. Wir wollen weiter auf Schlagdistanz bleiben und hoffen auf die Ausrutscher der anderen. Burgaltendorf ist auf der Pole Position, aber wir sind optimistisch, dass wir mithalten können.“