Zweieinhalb Monate Pause – und kaum geht es wieder los, ist in der Gruppe 5 der Fußball-Bezirksliga alles so, wie es vor der Winterpause war.

Spitzenreiter Hamborn 07 setzte mit einem Kantersieg seine Erfolgsserie fort und fuhr den 20. Saisonsieg in Folge ein. „Einfach fantastisch“, sagte Dietmar Schacht einmal mehr, nachdem sein Team dem Vorletzten aus Bottrop das halbe Dutzend eingeschenkt hatte. Den ersten Treffer besorgten die Gäste mit einem Eigentor selbst, danach trugen sich Daniel Brosowski, Kai Neul, Tim Keinert, Oliver Rademacher und Ahmet Talha Kilinc in den Spielberichtsbogen ein. „Ahmet hat sich hervorragend bei uns eingefunden“, freut sich der Coach über die Verstärkung durch Winterneuzugang Kilinc. „Wetter- und Bodenverhältnisse waren weitere Gegner“, so Schacht, „aber die Jungs haben es von der ersten Minute an toll angenommen, und eindrucksvoll da weiter gemacht, wo sie im letzten Jahr aufgehört haben.“