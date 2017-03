Es ist lange her, Juni 2015, dass der Lüner SV zum letzten Mal auf eigenem Platz verloren hat. Es war dem DSC Wanne-Eickel vorbehalten, diese Serie zu beenden.

Mit 5:1 (2:1) gewann die Mannschaft um Trainer Holger Flossbach am Schwansbell. Und ist gegenüber dem 4:1-Auftakt der Punktspiele 2017 gegen den SC Neheim, als der Spielverlauf gar nicht so eindeutig wie das Endergebnis war, beim siebten Sieg dieser Saison auch fußballerisch ein weiteres Stück vorangekommen.

Auch durch die Spieler, die Trainer Flossbach in der bisherigen Saison wegen Verletzungen in der Regel lange und wohl mit Recht vermisste. Robin Dieckmann etwa traf, wie gegen Neheim, auch in Lünen wieder, wieder volley in den Winkel. Und als Sturmspitze bot Holger Flossbach den Australier John Buceto auf, der vorne viele Meter machte, nachsetzte, rackerte und ebenfalls als Torschütze erfolgreich war. Als Passgeber nach vorne überzeugte Mathias Tomaschewski. Und, für Buceto eingewechselt, kam auch der so lange verletzte Mike Wezendonk 25 Minuten lang zum Einsatz.

„Wir haben nun mal Qualität im Team. Und wenn es läuft, dann läuft’s“, so Holger Flossbach. Die Wanne-Eickeler Bank war, wie im Spiel gegen Neheim, nicht nur zahlenmäßig gut besetzt. Ein Beispiel, so Flossbach: Nach 35 Minuten musste Josse Gerick verletzt raus, für ihn kam Marvin Rathmann: „Das war ein eins-zu-eins-Wechsel, ohne Qualitätsverlust“, so Flossbach.

Die erste Strafraumszene hatte Robin Dieckmann direkt nach dem Anpfiff, kam dabei im Strafraum der Gastgeber zu Fall, aber ein Pfiff blieb aus. Wanne gab in der Anfangsphase noch ein, zwei Schüsse ab.

Der Plan, aus einer starken Abwehr heraus über die Außen zu spielen, ging auf. Der Rückstand in der 14. Minute durch den Treffer von Fabian Pfennigstorf (14.) passte dort zwar nicht hinein, aber die Gäste dachten gar nicht lange drüber nach, sondern ließen den Ball weiter laufen – nach 23 Minuten setzte sich Sven Preissing durch und traf zum Ausgleich. Zum Ende der ersten Halbzeit wurde dann Peter Rios im Lüner Strafraum gefoult, verwandelte den Strafstoß auch selbst zur Wanne Führung (45.+1).

Im zweiten Durchgang behielten die Wanner die Kontrolle, berichtet Flossbach, und den Gästen gelangen drei Treffer innerhalb von vier Minuten: John Buceto zum 3:1 (63.), Robin Dieckmann volley zum 4:1 (65.) und Peter Rios noch mal zum 5:1-Endstand (67.).

Eine Personalie zur kommenden Saison wurde an diesem Wochenende bekannt: Innenverteidiger Christian Melchner wird in der kommenden Saison für den Oberligisten SC Hassel spielen. „Schade“, so DSC-Trainer Holger Flossbach: „Er ist für mich auf seiner Position einer der besten bis weit in die Oberliga hinein.“