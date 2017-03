Im Oberliga-Kellerduell setzte sich der ASC Dortmund am Ende mit 5:0 gegen den Tabellenletzten aus Erkenschwick durch. Der Blick des Spvgg-Trainers wirkte leer.

Nach dem Abpfiff mischten sich Ratlosigkeit, Enttäuschung und Wut zu einem explosiven Cocktail. Die mitgereisten Erkenschwick-Anhänger waren angesichts der 0:5-Niederlage mehr als bedient. Eine kleine Gruppe beleidigte und verhöhnte die eigenen Spieler. Unter den Anhängern selbst kam es zu einer Rangelei und Wortgefechten. Das Team versammelte sich zu einem Kreis, doch einer fehlte: Trainer Zouhair Allali. Der Übungsleiter stand lange Zeit an der Außenlinie abseits seines Teams und setzte sich im Anschluss auf die Trainerbank. Er war in Gedanken und blickte ins Nichts.

„Ich musste mir mal Luft verschaffen und mich erst einmal sammeln“, erläuterte Allali auf Nachfrage, warum er nicht beim Team sei. „Man muss auch nicht immer was sagen. Wir hatten gut mitgespielt bis zum Rückstand, doch das spielt am Ende keine Rolle. Das 0:1 legen wir dem Gegner zum wiederholten Mal in dieser Saison auf. Ein Geschenk“, fiel die Analyse zum Spiel knapp aus. Die Schlappe hinterlies eine deutliche Wirkung.

Auf und neben dem Platz war es ASC-Kapitän Philipp Rosenkranz, der den enttäuschten Spielern und wütenden Fans gut zusprach. Immerhin war er selber schon für Erkenschwick tätig. „Ich habe neun Jahre die Knochen für Erkenschwick hingehalten. Die derzeitige Situation dort lässt mich nicht kalt“, erklärte der 29-Jährige. Der Mittelfeldmann entschuldigte sich bei einigen Fans für den hohen Sieg gegen seinen Ex-Klub. „Ein Traditionsverein wie Erkenschwick lebt von den Fans, die bei jedem Auswärtsspiel dabei sind.“

Sein Zusatz zum Spiel: „In der ersten Halbzeit war das Abstiegskampf pur. In der zweiten Hälfte waren wir wie so oft deutlich überlegen." Trotz der noch vorhandenen Sympathien für Erkenschwick betonte er, dass er „mit vollem Herzen beim ASC“ sei und noch einige Ziele habe. Zunächst will man sich schnellstmöglich aus dem Tabellenkeller verabschieden. „Es war ein richtungsweisendes Spiel für uns. Wir haben das Sechs-Punkte-Spiel für uns entschieden. Nun müssen wir die Serie weiter ausbauen.“

Durch den Erfolg hat der ASC weiterhin drei Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Erkenschwick fehlen sieben Punkte zum rettenden Ufer.