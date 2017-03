In der Woche vor dem Spiel verlängerte Rot-Weiss Essens Verteidiger Philipp Zeiger seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2020.

Ein enormer Vertrauensbeweis, den der Verein dem 26-Jährigen entgegengebracht hat. Eigentlich galt sein Arbeitspapier noch bis zum 30. Juni 2018. Denn überhaupt sind vorzeitige Vertragsverlängerungen in der vierten Liga eher eine Seltenheit. Das weiß auch der Essener Abwehrchef: "Das ist natürlich ein großes Kompliment für mich, aber auch ein gewisses Risiko für den Verein. Ich hoffe, dass ich dem Verein dieses Vertrauen zurückgeben kann."

Bei der U23 von Borussia Mönchengladbach hat er dafür einen ersten Schritt getan. In der RWE-Defensive ist der gebürtige Dresdener der Fels in der Brandung. In nicht wenigen Szenen rette er seinen Kollegen den Hals, vor allem als er als letzter Mann mit einem starken Tackling gegen den Top-Torschützen des ehemaligen Tabellenführers Mike Feigenspann (36.) das Unentschieden sicherte. Dass eine solche Szene mit der Vertragsverlängerung zu tun haben könnte, ist natürlich komplett aus der Luft gegriffen. Dennoch gibt Zeiger zu, dass ein solcher Vertrauensbeweis einige Prozente freigesetzt hat: "Die Gespräche haben schon eher angefangen. Als das Zeichen kam, habe ich mich sehr geschmeichelt gefühlt. Das habe ich dem Verein dann auch gesagt."

Zeiger gilt als zentrale Säule der "Essen hoch drei"-Kampagne und soll auch Interessenten aus höheren Ligen hervorgerufen haben. Was RWE leisten kann, zeigte der Sieg bei Gladbach II. Zeiger betonte: "Es war extrem schwer, weil sie ein enormes Tempo gegangen sind. Wir haben ein bisschen gebraucht, die Zuordnung zu finden und dann gut dagegengehalten."

Am kommenden Wochenende geht es für die Essener Rot-Weissen nach Rödinghausen. Die Ostwestfalen sind ein unangenehmer Gegner, was RWE auch schon im Hinspiel zu spüren bekommen hat. Nach zwei Roten Karten gegen Benjamin Baier und Jan-Steffen Meier sowie einem Tor von Rödinghausens Edgar Bernhardt unterlag die Mannschaft von Trainer Sven Demandt mit 0:1. Zeiger will den Schwung aus dem Gladbach-Erfolg nun mit ins nächste Auswärtsspiel nehmen - damit die Revanche klappt: "Dieser Sieg gibt uns enormes Selbstvertrauen. Den Ersten zu schlagen gibt immer einen Schub, daran will nun jeder von uns anknüpfen."