Vor 2944 Zuschauern im Stadion am Zoo musste sich der Wuppertaler SV gegen den SC Verl mit einem 0:0 begnügen. Dabei hatte der Kapitän den Sieg auf dem Fuß.

Yordi Teijsse Yordi Teijsse» zum Profil und Rückkehrer Gaetano Manno Gaetano Manno» zum Profil hatten die Chancen den WSV zum vierten Sieg in Serie zu schießen. Teijsse musste in der 16. Minute nach einem Querpass von Jan Holldack nur noch einschieben, aber der Verler Schlussmann Robin Brüseke bekam noch den Fuß dazwischen. Noch größer war die Chance von Manno in der 59. Minute: Wieder brachte Holldack einen Ball nach innen, aber der Kapitän der Rot-Blauen schaffte es, am langen Pfosten den Ball auf einem Meter über das Tor zu schießen. Ansonsten ackerte Manno nach längerer Pause viel und war nach dem Spiel erschöpft: "Der Platz war sehr tief und kräfteraubend. Ich bin tot. Ich glaube nicht, dass es so geplant war, dass ich gleich 90 Minuten spiele, aber der Trainer hat wohl gehofft, dass ich mit einer Aktion noch das Spiel entscheide."

Coach Stefan Vollmerhausen selbst war nicht zufrieden mit dem Ergebnis: "Wir wollten es zum zweiten Mal schaffen, vier Spiele in Folge zu gewinnen." Mit der Einstellung seiner Mannschaft war er aber einverstanden: "Die Jungs haben alles reingeschmissen, deshalb mache ich ihnen grundsätzlich keinen Vorwurf." Auch er haderte aber mit den vergebenen Großchancen: "Das wäre der Dosenöffner gewesen. Yordi hätte das 1:0 machen müssen. Es hätte heute nur einen Sieger geben dürfen, denn in der zweiten Hälfte haben wir den gestandenen Regionalligisten SC Verl hinten eingeschnürt."

Der Gästetrainer Andreas Golombek hat ein erwartet schweres Spiel gesehen: "Wir wussten, dass Wuppertal sehr geschickt mit einem guten Mittelfeldpressing spielt, weshalb sie in den letzten Spielen viele Tore geschossen haben. Wichtig war, dass wir nie aufgegeben haben. Deshalb ist der Punkt aus meiner Sicht verdient."