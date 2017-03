Im dritten Anlauf startete der SC Rot-Weiß Oberhausen am Samstag mit einem 3:1 (2:0) gegen die Reserve des 1.FC Köln in das neue Kalenderjahr.

Lange haben die RWO-Anhänger warten müssen. Nachdem an den beiden vorherigen Spieltagen keine Begegnung mit Oberhausener Beteiligung stattfinden konnte, feierte die Elf von Mike Terranova einen 3:1-Erfolg im Stadion Niederrhein gegen die Reserve des 1.FC Köln. "Es war das erwartet schwere Spiel für uns. Jeder, der selbst Fußball spielt, weiß wie schwer es ist, nach einer langen Winterpause in so ein Spiel reinzukommen", erklärte Terranova auf der Pressekonferenz.

Publikumsliebling Raphael Steinmetz war es, der die Kleeblätter in Führung brachte. Unter der Woche von Terranova für seine Leistungen in der Winterpause geadelt, bestrafte er einen Fehler der Domstädter im Aufbauspiel und ließ Matthias Hamrol im Tor des 1.FC keine Chance (21.). "Wir haben uns mit individuellen Fehlern selbst geschlagen", erklärte FC-Trainer Patrick Helmes im Hinblick auf das Gegentor.

Es war der erste Torschuss der Oberhausener, die nur schwer ins Spiel kamen. In der Folge entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem RWO eine Vielzahl an gegnerischen Ecken zuließ, die das Tor von Robin Udegbe in Gefahr brachten. Der Schlussmann musste unter anderem mehrere Male gegen den Kölner Top-Torjäger Roman Prokoph (15 Saisontore) bereinigen und tat dies insbesondere in der 44. Minute mit einem sensationellen Reflex. Stattdessen waren es die Hausherren, die ins Netz trafen. Sehenswert versenkte der Abwehrrecke eine Flanke von Dominik Reinert per Direktabnahme (36.). Es war eine äußerst effiziente Vorstellung der Gastgeber.

Die Kölner waren davon weit entfernt. Auch im zweiten Durchgang machten die Domstädter eine unglückliche Figur. "Es war letztlich eine naive Leistung. Es wäre definitiv mehr möglich gewesen", kommentierte Ex-Profi Helmes die Begegnung. Lediglich der Anschlusstreffer durch Routinier Marius Laux sorgte phasenweise für Spannung (75.). Nur acht Minuten später war diese verflogen, als Simon Engelmann mit dem 3:1 die Partie entscheiden konnte. "Ich bin glücklich und sehr, sehr froh, dass wir mit einem Dreier in die Rückrunde gestartet sind. Jetzt wird weiter gearbeitet", betonte RWO-Coach Terranova abschließend.