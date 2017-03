Mirko Slomka hat seiner alten Liebe Hannover 96 ein Bein gestellt und mit dem Karlsruher SC im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga neue Hoffnung geschöpft.

Am 23. Spieltag bezwang der KSC den Aufstiegsanwärter 2:0 (1:0) und verbesserte sich zumindest vorläufig auf den Relegationsplatz, während 96 der Sturz auf Rang vier am Ende des Spieltags droht. Immer weiter von der Abstiegszone entfernt sich indessen der FC St. Pauli: Das einstige Schlusslicht gewann bei 1860 München (2:1) und festigte durch den vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen ohne Niederlage den 15. Tabellenplatz.

Stefan Mugosa Stefan Mugosa» zum Profil (10.) und Dimitris Diamantakos Dimitrios Diamantakos» zum Profil (70./Foulelfmeter) schossen den KSC nach zuletzt drei Niederlagen in Folge zum wichtigen Sieg. KSC-Trainer Slomka hatte die Platzherren gegen seinen Ex-Klub, den er 2011 und 2012 in die Europa League geführt hatte, extrem aggressiv einstellt. Der KSC attackierte die enttäuschenden Gäste vor 15.441 Zuschauern früh und wurde für den großen Aufwand belohnt.

St. Pauli weiter im Aufwind

In München erlebten 30.300 Zuschauer vor der Pause eine temporeiche Begegnung. Die Gäste ließen sich dabei auch nach dem Rückstand durch Lumor Lumor » zum Profil (27.) nicht aus dem Rhythmus bringen. Im Gegenteil: Binnen 14 Minuten drehten die Hanseaten die Begegnung durch Treffer von Lasse Sobiech Lasse Sobiech» zum Profil (36., Handelfmeter) und Aziz Bouhaddouz Aziz Bouhaddouz» zum Profil (41.) bereits entscheidend. Denn im zweiten Durchgang fehlten den Münchnern gegen die clever und effektiv agierenden Nordlichter trotz allen Einsatzes taugliche Ideen, um in dem zusehends abflachenden Partie noch den Ausgleich erzwingen zu können.