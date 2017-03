Im Endeffekt war der Freitagabend für Rot-Weiss Essen nicht nur wegen des 2:1-Sieges beim Tabellenführer Borussia Mönchengladbach etwas besonderes.

Schließlich feierte Jeffrey Obst nach zehnmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Knapp eine Viertelstunde vor dem Ende brachte ihn Trainer Sven Demandt für den starken Roussel Ngankam in die Partie. Für den 23-jährigen, gebürtigen Berliner war das natürlich ein tolles Gefühl: "Besser kann man nach so einer Verletzung eigentlich nicht starten. Der Sieg ist einfach das i-Tüpfelchen." Und letztendlich bleibt nach so einer langen Verletzungszeit auch erst einmal nur ein Wunsch: "Ich bin froh, dass ich endlich wieder verletzungsfrei bin und hoffe, dass es auch so bleibt."

Dass er das Potenzial für die erste Elf auch nach seiner langen Verletzungspause hat, deutete der Flügelspieler auch gleich an. Zumal er auch mit seiner Cleverness, als er kurz vor dem Ende nicht Richtung Tor sondern zur Eckfahne dribbelte, nicht unentscheidend mithalf, den Sieg über die Zeit zu retten. Seine Startelf-Ambitionen stellt er aber dennoch erst einmal zurück: "Mein primäres Ziel ist es, gesund zu bleiben. Wenn ich gesund bleibe, kann ich meine Leistung abrufen, auch dauerhaft. Ich lasse alles weitere auf mich zukommen." Das Vertrauen in die zuletzt so lädierten Muskeln ist beim ehemaligen Rehdener jedenfalls wieder zurück: "Sonst wäre ich nicht aufgelaufen. Gerade nach einer solchen längeren Zeit, achtet man immer wieder drauf, aber es ist alles wieder klar."

Seine Zukunft ist das allerdings noch nicht. Obsts Vertrag läuft zum Saisonende aus, verlängert sich erst bei einer gewissen Anzahl an Spielen automatisch, ansonsten müsste noch einmal nachgehandelt werden. Für den Rückkehrer ist das Thema jedoch hinten dran: "Da achte ich im Moment noch nicht drauf. Ich gucke jetzt von Woche zu Woche, dass ich fit bleibe und alles weitere wird sich ergeben."