Der abstiegsbedrohte Westfalenligist SV Zweckel stellt sich ersatzgeschwächt beim Tabellenzweiten in Delbrück vor.

„Das wird ein hammermäßig schweres Spiel.“ Das sagt Mike Theis, Trainer des Fußball-Westfalenligisten SV Zweckel, vor der Partie seiner Mannschaft beim Delbrücker SC (So., 15 Uhr, Stadion Laumeskamp, Boker Str. 31, in Delbrück).

Die Gastgeber sind Tabellenzweiter, die Schwarz-Grünen Schlusslicht - angesichts dieser Ausgangslage sind die Rollen natürlich klar verteilt. In Theis’ Worten: „Der Druck liegt bei den Delbrückern. Die haben am vergangenen Wochenende die Tabellenführung verloren und wollen an die Spitze zurück. Sie können sich gegen uns nur blamieren.“

SVZ-Trainer Theis bemängelt fehlende Konzentration

Theis hofft, dass seine Mannschaft eine ähnlich engagierte Leistung zeigt wie zuletzt gegen SuS Bad Westernkotten. „Mit dem Unterschied, dass wir 90 Minuten lang konzentriert zur Sache gehen“, so der Übungsleiter der Gladbecker.

Die fehlende Konzentration in der Schlussphase hat er unter anderem zum Thema der Teambesprechung gemacht: „Wenn wir die 1:0-Führung nur drei oder vier Minuten lang halten, muss Bad Westernkotten aufmachen, so dass wir Räume zum Kontern bekommen hätten.“ Das 1:2 sei nun aber abgehakt.

Zweckels Torwart Fabian Matschnigg fällt definitiv aus

Eines hat Mike Theis den Seinen nicht nur fürs Spiel in Delbrück unmissverständlich mit auf den Weg gegeben: „Ich bin kein Mensch, der aufgibt. Das war ich noch nie. Deshalb werde ich bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen. Und das verlange ich auch von meinen Spielern.“ Ist die Botschaft angekommen? „Wir hatten danach zwei gute Trainingseinheiten.“

Der SV Zweckel wird beim Delbrücker SC einmal mehr nicht in Bestbesetzung antreten können. Torwart Fabian Matschnigg schlägt sich mit einer Fersenentzündung herum und fällt definitiv aus. Der Einsatz von Marvin Weßelburg, dem unter der Woche vier Weisheitszähne gezogen worden sind, gilt als unwahrscheinlich. Gleiches gilt für Mahmut Akbaba, der sich mit einer schweren Erkältung herumplagt.