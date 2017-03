Für Julian Hellmich und Sven Thormann geht die Zeit beim SC Hassel zu Ende. Beide werden den Klub nach der Saison verlassen.

Die Partie am Sonntag gegen den FC Gütersloh ist das erste von 14 Abschiedsspielen. Julian Hellmich Julian Hellmich» zum Profil ist nicht mehr zufrieden in Hassel, er bekommt nicht mehr die Spielzeiten, die er als Spielmacher gerne hätte. Zwischendurch wurde Hellmich sogar in die 2. Mannschaft verbannt, mittlerweile ist er aber zurück im Oberliga-Team.

Der Wechsel von Innenverteidiger Sven Thormann Sven Thormann» zum Profil hat berufliche Gründe. Als Polizist muss er zu großen Teilen Bereitschaftsdienste absolvieren und deshalb binnen eines bestimmten Zeitfensters zur Verfügung stehen. Für den Dortmunder ist der Job mit Oberliga-Fußball in Gelsenkirchen nicht zu vereinbaren. Falkowski hat schon zwei neue Spieler auf dem Zettel. Anfang der nächsten Woche sollen die Verträge unterschrieben werden.

Training am Samstag auf Rasen

Gegen den FC Gütersloh erwartet Falkowski eine hochkonzentrierte Leistung von seinen Spielern. Die Partie im Stadion Lüttinghof beginnt am Sonntag um 15 Uhr. Für die Hassler ist es die erste Partie auf Naturrasen seit Dezember. Die Vorbereitungsspiele in der Winterpause fanden ausschließlich auswärts auf Kunstrasenplätzen statt. Deshalb bitte Falkowski seine Spieler am Samstagvormittag noch zu einer kurzen Einheit, um sich ans Fußballspielen auf dem Rasen zu gewöhnen.

Die 0:6-Testspielniederlage am Dienstag gegen die U23 des FC Schalke 04 will der Trainer nicht überbewerten. Er musste auf einige Leistungsträger verzichten und war mit seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit sogar zufrieden. Die fünf Gegentore im zweiten Durchgang ärgern allerdings.

Gegen Gütersloh muss Falkowski weiterhin auf den rot-gesperrten Vize-Kapitän Patrick Rudolph verzichten. Mit dem FC Gütersloh hat der Sportclub noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel unterlag Hassel 0:2.