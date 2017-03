Am Rande des 4:0-Auswärtssieges der U19 des VfL Bochum bei Rot-Weiß Oberhausen sprachen wir mit Spielmacher Görkem Saglam über die Erfolgswelle seiner Mannschaft.

Görkem Saglam ist kein unbekannter Name im Junioren-Fußball. Der 18-jährige Deutsch-Türke hat bereits neun Einsätze für die Zweitliga-Profis des VfL Bochum auf dem Buckel. Für VfL U19-Coach Jan Siewert ist der Spielmacher derzeit allerdings unverzichtbar. Beim 4:0-Auswärtssieg über Rot-Weiß Oberhausen war der gebürtige Gelsenkirchener die Schaltzentrale im Mittelfeld der Bochumer. Ein Tor erzielte er selbst, zwei weitere bereitete er vor. RevierSport hat mit ihm über die erfolgreiche Saison mit der U19 und den möglichen Vorteil von seiner Zweitligaerfahrung gesprochen.

Görkem Saglam, ein klarer 4:0-Sieg bei Rot-Weiß Oberhausen. Mausert sich die Mannschaft allmählich zum Titelkandidaten?

Danach sieht es natürlich gerade aus! Wir denken aber trotzdem von Spiel zu Spiel und konzentrieren uns immer nur auf das, was als nächstes kommt. Das ist auch die Philosophie, die uns unser Coach Jan Siewert mit auf den Weg gibt. Nächste Woche steht Schalke auf dem Programm und da wollen wir genau so abliefern, wie wir das gegen Oberhausen gemacht haben. Das ist ja völlig klar.

Es ist eine einmalige Chance, um die Meisterschaft spielen zu können! Görkem Saglam

Mit einem Sieg gegen Königsblau könnte man ja dann auf zwei Punkte verdammt nah heranrücken an die Spitze...

Absolut! Wir werden uns die Woche über gut vorbereiten und konzentriert zu Werke gehen. Ich weiß noch nicht, wie es nächste Woche aussieht. Ob ich dabei sein werde oder im Zweitligakader stehe. Aber ich hoffe, dass ich gegen Schalke spielen kann, denn ich muss zugeben, dass ich richtig Bock auf dieses Spiel habe! Es ist eine einmalige Chance, um die Meisterschaft spielen zu können und da wäre ich sehr gerne dabei, um den Jungs zu helfen. Wir haben momentan einen Lauf und es wäre schade, wenn wir den nicht zusammen fortführen könnten.

Was nehmen Sie von den Profis mit, wenn Sie dann wieder für die U19 auf dem Rasen stehen? Fällt es Ihnen durch die Zweitligaerfahrung leichter, hier aufzutrumpfen?

Auf jeden Fall. Ich denke aber, dass ist bei jedem Spieler von uns so, der oben bei den Profis mittrainiert. Die Ruhe und die Ausstrahlung, die dir das Training mit den Profis gibt, hilft uns hier enorm weiter und ist einfach durch nichts zu ersetzen. Das kommt irgendwann alles automatisch, wenn du nicht mehr so viel darüber nachdenkst und konzentriert bleibst. Diese Gelassenheit, auch wenn mal etwas nicht funktioniert, ist einfach Gold wert für uns junge Spieler. Wir wollen bei der U19 voran gehen und dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen.

Und am Ende mit der Schale die Saison beenden?

Warten wir mal ab (lacht)!