Die U19 des VfL Bochum marschiert in der A-Junioren Bundesliga West weiter und gewinnt beim Tabellen-13- aus Oberhausen mit 4:0 (2:0).

Damit ziehen die Bochumer vorübergehend mit Borussia Dortmund gleich. Die Elf von Ex-RWE-Coach Jan Siewert gestaltete das Spiel von Anfang an dominant und souverän. Bereits in der 9. Spielminute rentierte sich die druckvolle Anfangsphase der Gäste, als Agon Arifi Agon Arifi» zum Profil die Gastgeber nach wunderbarer Vorarbeit von Spielmacher Görkem Saglam Görkem Saglam» zum Profil in Führung brachte.

RWO musste kräftig durchschnaufen und hätte bereits drei Minuten später durch Mittelfeld-Akteur Jakob Helfer Jakob Helfer» zum Profil ausgleichen können, doch der schoss VfL-Keeper Niclas Thiede Niklas Thiede» zum Profil den Ball freistehend in die Arme. Es sollte die einzige große Möglichkeit der Mannschaft von Mike Tullberg in Durchgang eins bleiben, die den Gästen in allen Belangen unterlegen waren. Der VfL wirbelte die Defensive der Kleeblätter ein ums andere Mal kräftig durch und erhöhte in der 19. Spielminute durch Torjäger Dominik Steczyk Dominik Steczyk» zum Profil völlig verdient auf 2:0. Bis zum Pausentee agierten die Bochumer weiter zielstrebig, verpassten es jedoch, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben.

Von Meisterschaften wollen wir nichts wissen. Wir sind eine Ausbildungsmannschaft für die Profis! Jan Siewert

RWO kam schwungvoll aus der Kabine und schien von Coach Tullberg die richtigen Worte mit auf den Weg bekommen zu haben. Plötzlich hatten die Kleeblätter Zugriff auf die Partie und konnten ein ums andere Mal über die Außen durchkommen, sich aber selten in gefährliche Situationen vor dem Tor des VfL bringen. Inmitten aller Oberhausener Hoffnungen auf eine bessere Halbzeit eroberte Tom Baack Tom Baack» zum Profil dann im Mittelfeld den Ball, schickte Saglam in die Gasse und dieser blieb vor dem Tor eiskalt und sorgte mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. (60.)

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit versuchte RWO zwar noch einmal zu beißen, scheiterte aber mit wenigen Möglichkeiten am stark aufgelegten VfL-Keeper Thiede. Kurz vor dem Abpfiff erhöhte der eingewechselte Tim Kaminski dann noch auf 4:0 und so siegte die Siewert-Elf am Ende souverän und problemlos mit 4:0 (2:0) und bleibt Borussia Dortmund und Schalke 04 im Meisterschaftskampf auf den Fersen.

VfL-Coach Siewert war mit dem Spiel seiner Mannschaft sehr zufrieden:"Wenn man sieht, wie die Jungs hier auf den Platz gehen, dann ist das einfach überragend. Von Anfang an waren wir voll auf dem Rasen. Wir haben ein tolles Spiel gemacht und nie aufgehört unsere Linie durchzuziehen. Über Meisterschaften wollen wir gar nicht sprechen. Wir sind eine Ausbildungsmannschaft für die Profis."

Sein Gegenüber, RWO-Trainer Tullberg, konnte seinen Spielern gar nicht böse sein:"Der VfL spielt auf einem Niveau mit Borussia Dortmund und Schalke 04. Da sind Zweitligaspieler bei und das siehst du auch in Sachen Handlungsschnelligkeit und Abgezocktheit. Meinen Jungs mache ich keinen Vorwurf, weil wir auch nach dem 0:4 weiter versucht haben zu kämpfen und dagegen zu halten. Wir machen nächste Woche weiter und greifen wieder an!"