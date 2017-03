Rot-Weiss Essens A-Jugend taumelt in der Bundesliga den Abstiegsplätzen. Gegen den direkten Konkurrenten Preußen Münster müssen Punkte her.

Der Start in die Rückrunde der Junioren-Bundesliga lief alles andere als nach Plan, bislang wartet die Mannschaft von Trainer Carsten Wolters auf den ersten Sieg in diesem Kalenderjahr. „Wir haben in den letzten Wochen nicht die Punkte geholt, die wir uns erhofft hatten“, gibt der Trainer zu.

Dementsprechend steigt der Druck im Kessel. Zumal die vergangenen Partien allesamt gegen Teams aus der gleichen Tabellenregion verloren gingen. „Es bringt aber nichts, nach hinten zu schauen. Der Blick muss nach vorne gehen. Ich möchte, dass die Mannschaft alles in das Spiel gegen Münster wirft, was sie hat“, betont Wolters. Dabei muss er auf Stürmer Trim Krasnici (Knöchelverletzung), Koray Basar (Mittelohrentzündung) und Emre Keskin (5. Gelbe Karte) verzichten.

Mut machen dürfte aber das Hinspiel, das die Rot-Weissen mit 2:0 für sich entscheiden konnten. Auch dank dieses Sieges stehen die Essener noch über dem Strich. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist in den vergangenen Wochen allerdings geschrumpft. Mittlerweile liegt nur noch ein Zähler dazwischen. „Für uns ist ein Sieg fast schon Pflicht“, sagt der Trainer deshalb. Vor allem mit Hinblick auf die kommenden Aufgaben in der Liga, die es allesamt in sich haben: Mit Dortmund und Bochum geht es gegen zwei der drei besten Mannschaften.

Ein Manko der RWE U19 war zuletzt hauptsächlich der Angriff. Nur zwei Tore in vier Spielen sind zu wenig, um Punkte abzustauben. Auch, weil einige individuelle Fehler in der Defensive zu den entscheidenden Gegentoren geführt haben. Carsten Wolters fordert: „Wir müssen vor allem in der Offensive mehr Durchschlagskraft entwickeln.“ Bei einer Niederlage droht sogar der vorletzte Tabellenplatz. Aber nicht nur für die Tabelle, sondern auch für das Selbstvertrauen im Abstiegskampf dürfte ein Erfolgserlebnis gegen Münster von großer Bedeutung sein.