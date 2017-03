Am kommenden Wochenende startet auch in der Bezirksliga Gruppe 6 die Rückrunde. Für zwei Essener Teams geht es um das nackte Überleben. Ein Check.

SpVgg. Steele 03/09

(Platz 13, 20 Punkte, 38:46 Tore).

Fazit Hinrunde: Die Mannschaft von Trainer Dirk Möllensiep zeigte stark schwankende Leistungen. Auf einer herben Heimpleite gegen Adler Union (2:6) ließ das Team einen Dreier in Lohberg folgen. Nach dem sensationellen 2:0 beim damaligen Tabellenführer BW Mintard verlor man das Heimspiel danach mit 0:3 gegen Frohnhausen. Kontinuität war für die 03/09er ein Fremdwort.

Auffällig war auch die Heimschwäche. Coach Möllensiep war dementsprechend nur bedingt zufrieden: „Wir haben fünf bis sechs Punkte liegen gelassen. Positiv war jedoch, dass wir ordentlich Tore erzielt haben.“

Ausblick Rückrunde: Mit 20 gesammelten Punkten und dem Nachholspiel gegen Haarzopf in der Hinterhand hat Steele alle Trümpfe in der Hand, um rechtzeitig den Klassenerhalt zu erreichen. Wird die Torgefährlichkeit beibehalten und zusätzlich in der Defensive kompromissloser gearbeitet, ist der angepeilte Mittelfeldplatz nicht unrealistisch. „Wir müssen in der Abwehr noch stabiler werden und die Truppe muss noch mehr als Einheit auftreten“, fordert Möllensiep.

Prognose: Steele wird rechtzeitig die Liga sichern. Werden die Forderungen des Trainers umgesetzt und bleibt man vom Verletzungspech verschont, könnte das Team noch ein bis zwei Plätze klettern.

TuS Holsterhausen

(Platz 14, 17 Punkte, 18:49 Tore).



Fazit Hinrunde: Holsterhausen hat in diesem Jahr bereits ein Nachholspiel bei RW Mülheim bestritten und mit 0:2 verloren. Mit 17 Punkten aus 19 Spielen belegt die Mannschaft wie schon zur Winterpause Tabellenrang 14. Diese Platzierung würde am Ende der Saison natürlich ausreichen um nicht den bitteren Gang in die Kreisliga antreten zu müssen. Eine andere Zielsetzung als der Nichtabstieg wäre beim Aufsteiger auch unrealistisch.

Die Hinrunde verlief mit Höhen und Tiefen. Auf den goldenen September (zehn Punkte aus vier Spielen) folgte der schwarze Oktober (kein Punkt aus fünf Spielen, 24 Gegentore) und daraufhin auch die Trennung von Aufstiegscoach Christian Rolnik. Neu-Trainer Güven Örnek startete mit einer Niederlage gegen Vogelheim und einem überraschenden Sieg beim SC Frintrop. Von den ersten beiden Rückrundenspielen gegen direkte Abstiegskonkurrenten hat TuS jeweils ein Spiel gewonnen und eines verloren.

Ausblick Rückrunde: In den verbleibenden 15 Spielen müssen bei Holsterhausen Einstellung und Einsatz stimmen. Zuletzt in Mülheim hatten die Essener durchaus Chancen, das Spiel zu gewinnen. Den Ausfall von Leistungsträgern durch eventuelle Verletzungen und/oder Sperren könnte der TuS nur sehr schwer kompensieren.

Prognose: Der TuS wird bis zum Saisonende mit sechs weiteren Teams um den Abstieg kämpfen. Am Ende wird man knapp den Abgang in die Kreisliga vermeiden.