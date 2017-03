Am 21. Spieltag der Oberliga Westfalen spielt die SpVgg Erkenschwick gegen den ASC 09 Dortmund. Im Abstiegskampf geht es um alles.

Keine rosigen Zeiten in Erkenschwick: Die Mannschaft von Trainer Zouhair Allali muss punkten, wenn sie den Tabellenkeller verlassen will. Im Moment sind sie das Schlusslicht der Liga. Am Sonntag geht es gegen den ASC, derzeit auf Platz 16 der Tabelle. Ein echtes Kellerduell.

Die Bilanz spricht für die Dortmunder. Die letzten vier Partien wurden nicht verloren. Anders Erkenschwick: Nur einen Dreier feierte die Mannschaft in den letzten elf Begegnungen.

Den 21. Spieltag tippt Samir Habibovic, Sportlicher Leiter in Dortmund: