Im Halbfinale des DFB-Pokals könnte es zu einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels kommen.

Bayern München wartet nach dem souveränen 3:0 (3:0)-Erfolg über den FC Schalke 04 in der Runde der letzten vier Teams auf den Gewinner der Partie Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund. Das Spiel musste am Dienstagabend witterungsbedingt abgesagt werden und wird voraussichtlich am 14. März nachgeholt. Ob die Begegnung in Lotte stattfindet, steht hingegen noch in den Sternen.

Sollte der BVB seiner haushohen Favoritenrolle gerecht werden, muss das Team von Trainer Thomas Tuchel in München antreten. Drittligist Lotte, der bisher zwei Bundesligisten und einen Zweitligisten ausschalten konnte, hätte im Erfolgsfall Heimrecht. Dies ergab die Auslosung am späten Mittwochabend im Rahmen des ARD-Sportschau-Clubs in der Untertagebar in Herten. Matthias Sammer, früher Spieler und Trainer beim BVB sowie Sportdirektor bei den Bayern, loste das Halbfinale aus.

Im zweiten Halbfinale trifft Borussia Mönchengladbach auf Eintracht Frankfurt. Die Fohlen gewannen ihr Auswärtsspiel beim Ligarivalen Hamburger SV dank zweier verwandelter Elfmeter mit 2:1 (0:0). Frankfurt behielt am Vorabend denkbar knapp gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld (1:0) die Oberhand.

Gespielt wird die Vorschlussrunde am 25./26. April. Der Pokalsieger wird am 27. Mai in Berlin ermittelt.

Die Spiele:

Bayern München - Sieger aus Sportfreunde Lotte/Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt