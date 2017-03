Der SC Roland Beckum hat einen Nachfolger wir seinen zum 30. Juni scheidenden Trainer Carsten Droll gefunden

Ab dem 1. Juli wird Robert Mainka das Traineramt beim westfälischen Oberligisten übernehmen. Der 34 Jahe alte Mainka ist aktuell noch Coach der U19-Mannschaft des Regionalligisten Sportclub Verl. Nachdem sich die Ostwestfalen für Guerino Capretti als Nachfolger von Cheftrainer Andreas Golombek entschieden, verkündete Mainka seinen Abschied von der Poststraße. Auch der B-Lizenzinhaber hatte sich Hoffnungen auf die Nachfolge von Golombek, der zur kommenden Saison als angehender Fußballlehrer eine neue Herausforderung sucht, gemacht.

"Es waren sehr positive Gespräche. Ich hatte schnell den Eindruck, dass man sich in Roland als Trainer entfalten kann und die dort gewünschte Spielweise meiner Vorstellung von Fußball sehr nahe kommt", erklärte Mainka im Gespräch mit der "Glocke". Beim SC Roland erhält der Ex-Profi einen Einjahresvertrag.

Mainka spielte in seiner Karriere unter anderem für den SV Lippstadt, Rot-Weiss Essen, SC Wiedenbrück, Wuppertaler SV, SV Rödinghausen und den SC Verl. In 117 Regionalligaspielen erzielte der einstige offensive Mittelfeldspieler 45 Tore und wurde im Trikot des SC Wiedenbrück sogar Torschützenkönig in der Regionalliga West. In Beckum möchte sich der Familienvater aber nur auf das Trainer-Dasein konzentrieren und nur im "extremen Notfall" selbst die Schuhe schnüren.