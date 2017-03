Erleichterung beim FC Schalke 04 vor dem DFB-Pokalspiel beim FC Bayern München:

Linksverteidiger Sead Kolasinac kann trotz seiner Adduktorenprobleme von Beginn an auflaufen. Trainer Markus Weinzierl setzt deshalb weiter auf das von ihm favorisierte 3-5-2-System. In der Startelf gibt es im Vergleich zum 1:1 gegen 1899 Hoffenheim am Sonntag trotzdem eine Änderung. Für den zuletzt schwachen Daniel Caligiuri spielt Max Meyer.

Beim FC Bayern ersetzt der Ex-Schalker Rafinha Kapitän Philipp Lahm, der geschont wird. Für Douglas Costa rückt Franck Ribéry in die Anfangsformation. Die große Überraschung: Trainer Carlo Ancelotti verzichtet auf Thomas Müller. Der FC Bayern hat Respekt vor den Schalkern. "Wir haben gerade erst zu Hause erlebt, wie unangenehm diese Schalker zu spielen sind", erklärte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge im Stadionmagazin der Münchner. In der Bundesliga holten die Königsblauen einen Punkt.

Diese Partie ist eine von den sieben, die Schalke zuletzt in Folge nicht verlor. "Wir dürfen nicht mit Angst hinfahren, sondern wir müssen dieses Spiel wie ein Endspiel angehen", sagt Schalkes Sportvorstand Christian Heidel. Zuletzt holte Schalke 2011 den DFB-Pokal. Im Halbfinale hatten sie sich beim FC Bayern durchgesetzt. Das Siegtor zum 1:0 erzielte Raúl.

Damals hütete der heutige Bayern-Keeper Manuel Neuer noch das Tor der Königsblauen. Trotz der in München mittlerweile vergessenen "Koan Neuer"-Proteste zeigte der Keeper eine herausragende Leistung.

So spielen der FC Bayern und Schalke 04



Bayern: Neuer - Rafinha, Hummels, Martinez, Alaba - Vidal, Alonso, Thiago - Robben, Lewandowski, Ribéry. Trainer: Ancelotti

Schalke: Fährmann - Höwedes, Badstuber, Nastasic - Schöpf, Stambouli, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb - Meyer, Burgstaller. Trainer: Weinzierl