Der Sportclub Verl ist am Dienstagabend aus dem Westfalenpokal ausgeschieden.

Der Regionalligist unterlag in Paderborn vor 789 Zuschauern mit 0:1. Sebastian Heidinger erzielte nach einer halben Stunde das goldene Tor für den Drittligisten und sicherte dem SCP das Halbfinalticket. In der Vorschlussrunde stehen neben Paderborn, auch der SV Rödinghausen und die TSG Sprockhövel. Der vierte Halbfinal-Teilnehmer wird am 8. März (19 Uhr) zwischen dem FC Gütersloh und den Sportfreunde Lotte ermittelt.

Statistik

SC Paderborn: Ratajczak - Heidinger, Boeder, Sebastian, Herzenbruch – Piossek (58. Bickel), Krauße (78. Schonlau), Kruska, Michel – Dedic (73. van der Biezen), Riski

SC Verl: Peters - Choroba, Schmidt, Kalinowski (73. Veselinovic), Großeschallau - Strifler – Geißler (67. Marzullo), Schröder - Rasp (63. Schaal), Kaminski - Maier Schiedsrichter: Fabian Maibaum (Hagen)

Zuschauer: 789

Tore: 1:0 Heidinger (56.)

Gelbe Karten: Riski - Strifler, Schröder, Choroba