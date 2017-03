Rot-Weiss Essen tritt am Freitagabend (19:30 Uhr) beim Regionalliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach II an.

Das Hinspiel verlor RWE mit 0:2. Der letzte Sieg gegen die U23 der Borussia liegt schon eine Weile zurück. Am 16. November 2013 gewann Essen mit 3:2 in Mönchengladbach. Marcel Platzek erzielte damals alle drei Treffer für die Mannschaft von der Hafenstraße. Daran erinnert sich auch Sven Demandt. "Da war ich noch Trainer der Gladbacher", sagt er. Richtig. Am Freitag reist Demandt als RWE-Coach ins Rheydter Grenzlandstadion. Wir sprachen mit dem 52-Jährigen, wie er seinen Ex-Klub knacken will.

Sven Demandt, wie verlief die aktuelle Trainingswoche?

Timo Brauer hatte Probleme mit der Achillessehne und Frank Löning Beschwerden an der Ferse. Ich gehe aber davon aus, dass beide am Freitag zur Verfügung stehen. Jeffrey Obst konnte normal mit der Mannschaft trainieren. Jan-Steffen Meier wird noch pausieren. Bei Muskelverletzungen warte ich lieber zwei, drei Tage länger ab. Das ist sicherer.

Falls ich bei irgendeinem Spieler den Eindruck haben sollte, dass er unmotiviert ist, dann hätte er unter mir auch keine Zukunft mehr Sven Demandt

Aktuell liefern sich die Gladbacher mit der Viktoria und Dortmund einen Dreikampf. Glauben Sie, dass ihr ehemaliges Team am Ende das Rennen machen wird?

Ich hoffe es, ich drücke meinem Ex-Klub die Daumen. Aber am Freitag natürlich nicht. Da wollen wir gewinnen. Insgesamt spielt Gladbach eine gute Saison. Ich kenne viele Jungs aus der Mannschaft. Die erfahrenen Spieler habe ich noch geholt. Es wird ein interessantes Spiel.

Was muss gegen Gladbach besser werden als zuletzt?

Wir müssen da weitermachen, wo wir gegen Düsseldorf in der zweiten Halbzeit aufgehört haben. Mit einem kleinen, aber wichtigen Unterschied: Wir müssen effektiver sein. Uns fehlt zurzeit einfach ein Erfolgserlebnis über 90 Minuten. Wir arbeiten daran, dass das besser wird.

Sehen Sie die Gefahr, dass dem einen oder anderen Spieler vielleicht die Motivation in den nächsten Wochen fehlen könnte? Tabellarisch gesehen, geht es ja nur noch um die goldene Ananas...

Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich will immer gewinnen und das vermittle ich auch der Mannschaft. Sie denkt genau so. Unabhängig davon, wer für die nächste Saison vertraglich gebunden ist oder nicht: Falls ich bei irgendeinem Spieler den Eindruck haben sollte, dass er unmotiviert ist, dann hätte er unter mir auch keine Zukunft mehr. Aber dieses Gefühl habe ich bei keinem meiner Spieler. Es geht ja auch um Geld, Prämien für die Jungs. Für Erfolg wird man belohnt. Das sollte Motivation genug sein.