Rot-Weiss Essen hat am Mittwoch eine wichtige Vertragsverlängerung veröffentlicht. Philipp Zeiger unterzeichnete ein neues Arbeitspapier - bis zum 30. Juni 2020.

"Damit haben wir einen der besten Innenverteidiger der Liga an RWE gebunden. Das tolle an den Gesprächen mit Philipp war, dass es kaum um Zahlen ging, sondern viel mehr um die Zukunft des Vereins, um das Konzept. Wir freuen uns, dass wir einen weiteren Eckpfeiler langfristig an den Verein binden konnten", verkündete Jürgen Lucas auf der Pressekonferenz am Mittwochmittag.

Vor Zeiger hatten bereits Benjamin Baier (bis 2018), Marcel Platzek und Kevin Grund (beide bis 2020) langfristige Arbeitspapiere bei RWE unterschrieben. Nach aktuellem Stand können Trainer Sven Demandt und der Sportliche Leiter Lucas mit 13 Feldspielern und einem Torwart für die Saison 17/18 planen. Dazu gehören: Niclas Heimann, Richard Weber, Dennis Malura, Timo Becker, Jan-Steffen Meier, Kamil Bednarski, Roussell Ngankam und Baier (alle bis 2018) sowie Timo Brauer, Tolga Cokkosan (beide bis 2019) und eben Zeiger, Grund und Platzek (alle bis 2020). Derweil laufen die Verträge von Robin Heller, Patrick Huckle, Gino Windmüller, Kasim Rabihic, Frank Löning, Jeffrey Obst und Nico Lucas aus.

Vor allem die Personalie Lucas, der sich mittlerweile einen Stammplatz erkämpft hat, dürfte vielen RWE-Fans an Herzen liegen. Der Sohn des Sportlichen Leiters spielt seit der U10 für RWE und würde laut seinem Vater gerne weiter für Rot-Weiss spielen. "Es ist ja klar, dass ich da die Verhandlungen nicht führen werde. Diese Gespräche werden der Trainer und Michael Welling führen. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass Nico bei RWE bleibt."

RevierSport wagt eine Prognose bei den Wackelkandidaten:

Robin Heller: Er wird erst im Dezember 2017 23 Jahre alt und fällt somit auch in der Saison 17/18 unter die U23-Regel. Auch deshalb ist er ein interessanter Kandidat für eine Vertragsverlängerung. Bleibt abzuwarten, wer im Tor stehen wird, wenn Heimann wieder bei 100 Prozent ist. Ob RWE sich eine teure Nummer zwei Heller leisten kann, ist hier die Frage. Hier dürfte der Vertrag wohl nur verlängert werden, wenn die Verantwortlichen von Heller als Nummer eins felsenfest überzeugt sind. Tendenz: Offen.

Gino Windmüller: Sven Demandt macht keinen Hehl daraus, dass der ehemalige Drittligaspieler in der Hierarchie der Innenverteidiger den letzten Platz belegt. Es ist auch kein Geheimnis, dass Demandt/Lucas einen Top-Innenverteidiger als Kompagnon von Zeiger suchen. Windmüller wird den Verein verlassen. Tendenz: Trennung.

Patrick Huckle: Er macht seinen Job sehr solide, ragt aber auch nicht heraus. In diesem Jahr wird Huckle 34 Jahre alt. Kevin Grund hat seinen Vertrag bis 2020 verlängert und ist unter Demandt als Linksverteidiger eingeplant. Für Huckle dürfte kein Platz mehr in der Mannschaft sein. Ein junger, talentierter Back-Up für Grund würde hier mehr Sinn machen. Tendenz: Trennung.

Kasim Rabihic: Er ist vielleicht der beste Fußballer im gesamten Kader. Ein feiner Techniker, der ab und an den Torabschluss vergisst. Unter Demandt hat er viele Chancen erhalten, oft aber auch nicht genutzt. Er scheint viel mehr draufzuhaben, als das, was er bislang gezeigt hat. Ein ähnlicher Fall wie Andreas Ivan, der plötzlich beim Wuppertaler SV seine Klasse zeigt und aufblüht. Bleibt abzuwarten, ob Demandt/Lucas dem 24-jährigen Rabihic noch ein weiteres Jahr geben. Tendenz: Offen.

Nico Lucas: Das 19-jährige Eigengewächs ist die Entdeckung der Saison. Viele hätten dem schlaksigen Sechser diese Leistungen in seiner ersten Senioren-Saison wohl nicht zugetraut. Aber der Mittelfeldspieler macht seine Sache hervorragend und verdrängte sogar Timo Brauer. Alles andere als eine langfristige Vertragsverlängerung kommt in dieser Personalie nicht in Frage. Tendenz: Vertragsverlängerung.

Jeffrey Obst: Der Pechvogel. Der 23-Jährige hat viel Verletzungspech bei Rot-Weiss Essen und wenn er gespielt hat, dann meist als Rechtsverteidiger. Demandt sieht den gebürtigen Berliner eher offensiver. Er soll im rechten Mittelfeld zum Einsatz kommen. Es ist davon auszugehen, dass ein fitter Obst mit einem neuen Einjahresvertrag bei RWE ausgestattet wird. Tendenz: Vertragsverlängerung.

Frank Löning: Der bald 36-jährige Angreifer wurde im Winter 2016 geholt, um Tore zu schießen. In 36 Pflichtspielen gelangen dem ehemaligen Chemnitzer gerade einmal acht Tore - zu wenig für einen Mann seiner Klasse. Löning wird für einen neuen Stürmer Platz machen müssen. Tendenz: Trennung.