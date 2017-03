Am kommenden Sonntag empfängt der TSV Marl-Hüls in der Oberliga Westfalen die Reserve von Armina Bielefeld. Die Marler sind seit drei Spielen sieglos.

Ein Spiel nach der Winterpause gespielt, steht der TSV Marl-Hüls noch immer weit oben in der Tabelle der Oberliga Westfalen. Mit Rang vier und derzeit 33 Punkten aus 19 Spielen möchte der Neunte des letzten Jahres gegen die Zweitvertretung von Armina Bielefeld die ersten drei Punkte der Rückrunde einfahren. Zuletzt blieb die Elf von Michael Schrank dreimal in Folge sieglos.

„Einige unserer Stammspieler sind verletzt. Das soll natürlich keine Ausrede sein, aber ein Rückschlag ist es schon“, äußert sich Schrank. Von einer Personalnot hingegen spricht man in Marl noch nicht. Gerade gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion ließ der TSV zuletzt Punkte liegen. „Das Spiel gegen Erkenschwick hätten wir gewinnen müssen, da waren wir klar die bessere Mannschaft“, äußert sich Schrank. Dennoch zieht der TSV-Coach auch einen positiven Schluss aus der Sieglos-Serie: „Man kann das Ganze ja auch ganz anders sehen, wir sind immerhin noch ungeschlagen in 2017." Dennoch möchten die Marler am Sonntag wieder siegen. Um wieder in die Spur zu finden, will der TSV „eine andere Spielweise an den Tag legen und das Spiel nach vorne verändern“.

Die Thematik um die letzten Spiele? Nebensache! Immerhin hat der TSV noch alle Möglichkeiten, um oben anzugreifen. Der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz beträgt lediglich vier Pünktchen. Schrank blickt selbstlos auf die vielversprechende Ausgangssituation: „Natürlich ist die Chance nach oben durch die Niederlage der Hammer SpVg beim SV Lippstadt größer geworden. Auch ist es immer das Ziel einer Mannschaft, jedes Spiel zu gewinnen. Der Aufstieg in diesem Jahr gehört aber nicht zu unseren Zielen.“ Vor der Saison hat die Schrank-Elf den neunten Rang als Saisonziel ausgeschrieben, aufgrund der erfolgreichen Rückrunde strebt sie aber nun eine Platzierung unter den ersten Sieben an. Wichtiger sei es für Schrank, in der Rückrunde eine gewisse „Konstanz abzurufen“.

Den Anfang macht bestenfalls das Spiel gegen die Bielefelder. „Ich erwarte ein schwieriges Spiel. Die Armina ist unwahrscheinlich stark und besitzt viel Qualität in den eigenen Reihen“, erwartet Schrank den kommenden Marler Gegner. „Da muss viel zusammenkommen, um die drei Punkte zu holen." Gerade für die Rückserie erwartet der 51-Jährige Schwierigkeiten für seine Mannschaft: „Nach der Hinrunde kennen alle Mannschaften unsere Spielphilosophie und werden sich dementsprechend vorbereiten und uns anders gegenübertreten.“