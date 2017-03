Der Wuppertaler SV ist mit drei klaren Siegen furios in die Restrunde der Regionalliga West gestartet.

Einen Anteil am Höhenflug der Rot-Blauen hat auch Enzo Wirtz. Im attestierte Trainer Stefan Vollmherhausen schon ein sehr gutes Vorbereitungs-Zeugnis: "Enzo Wirtz ist so etwas wie der Gewinner der Wintervorbereitung. Er hat unheimlich an sich gearbeitet und den nächsten Schritt vollzogen. Ich freue mich über seine Entwicklung."

In der Hinrunde kam der 21-jährige gebürtige Mönchengladbacher nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und durfte nur einmal - gegen den Bonner SC - von Beginn an ran. Im Pflichtspieljahr 2017 startete der offensive Mittelfeldspieler gleich dreimal von der ersten Minute an und zahlte das Vertrauen des Trainers mit drei Toren in drei Spielen zurück. Jetzt belohnte der Wuppertaler SV Wirtz mit einem neuen Vertrag. Der ehemalige Kicker des FC Wegberg-Beeck unterschrieb ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2018.

Statement Sportvorstand Manuel Bölstler: "Enzo hat immer hart an sich gearbeitet und nie aufgeben. Den Erfolg dieser Arbeit sieht man seit der Rückrundenvorbereitung. Daher sind wir sehr froh, dass wir Enzo überzeugen konnten, seinen eingeschlagenen Weg bei uns fortzusetzen. Wir freuen uns auch, weil wir sicher sind, dass seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist."



Statement Enzo Wirtz: "Ich fühle mich sehr wohl hier in Wuppertal. Wir haben eine super Mannschaft, sowohl qualitativ als auch menschlich. In meiner Zeit beim WSV habe ich gesehen, wie professionell und akribisch hier gearbeitet wird. Damit kann ich mich voll identifizieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir noch viel erreichen können und freue mich darauf, diesen Weg mitzugehen."