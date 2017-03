Björn Schlottke und der SV Rödinghausen gehen auch die kommenden Spielzeiten gemeinsam an. Der 21-jährige hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert.

Der gebürtige Rostocker spielt bereits seine zweite Saison am Wiehen und hängt nun zwei weitere Jahre dran. Sein neuer Vertrag läuft nun bis zum Ende der Saison 2018/2019. In bisher 44 Pflichtspielen für den SVR kommt der Angreifer auf 7 Tore und 4 Vorlagen. Besonders durch seinen unermüdlichen Kampfgeist überzeugt Schlottke immer wieder. "Björn ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und wir sind sehr glücklich das wir mit ihm nun langfristig planen können", so Tim Daseking zur Verlängerung der Nummer 16 im Kader des SVR.