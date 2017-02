Der große Tag ist gekommen: Die Sportfreunde Lotte treten am Dienstagabend (20.45 Uhr) im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund an.

Wenige Stunden vor dem Spiel haben wir uns noch mit Kevin Freiberger unterhalten. Der Sportfreunde-Stürmer hat in den bisherigen drei Pokalspielen gegen Bayer Leverkusen, Werder Bremen und 1860 München schon zweimal getroffen. In der 3. Liga hat der gebürtige Essener schon neun Tore erzielt. Der 28-jährige gebürtige Essener ist in Topform un heiß auf den BVB.

Kevin Freiberger, wie sieht die Vorbereitung am Spieltag auf die Partie gegen Dortmund aus?

(lacht) So wie immer. Ehrlich! Ich bin aufgestanden, habe meinen Kaffee getrunken und lecker gefrühstückt. Drei Stunden vor dem Anstoß ist Treffpunkt und dann werden wir mit der Mannschaft noch eine Kleinigkeit zu uns nehmen. Dann beginnt auch schon die Spielvorbereitung. Wir haben die Nacht nicht im Hotel oder dergleichen verbracht. Es gibt auch kein spezielles Anschwitzen. Wir haben vor dem Dortmund-Spiel alles so beibehalten, wie auch vor jedem anderen Liga- oder Westfalenpokalspiel. Warum sollten wir auch etwas ändern? Wir sind doch erfolgreich.



Das wird vor dem Spiel gegessen:

Vor dem Spiel wird die Mannschaft so wie immer in Hakki Hamidanoglus „Pizzeria Soave“ essen. „Penne Alla Aufsteiger“ – Nudeln in Tomaten-Sahne-Soße mit Pesto.

Wir groß ist die Chance, dass mein Borussia Dortmund aus dem Pokal rauswirft?

Es muss schon alles zusammenkommen. Wir müssen einen außergewöhnlichen Tag erwischen und der BVB muss einen schlechten Auftritt hinlegen. Vielleicht haben sie auch nicht so viel Lust in Lotte zu spielen. Dann werden wir da sein. Das kann ich versprechen.

Ihr Trainer Ismael Atalan betonte vor der Partie, dass es kein Bonusspiel sei. Sehen Sie das ähnlich?

Ja, klar. Wir haben das Spiel gegen Dortmund doch nicht geschenkt bekommen. Wir haben uns dieses große Ereignis hart gearbeitet und zwei Bundesligisten sowie einen Zweitliga-Vertreter besiegt. Wenn wir jetzt verlieren, dann sind raus aus diesem tollen Wettbewerb. Deshalb haben wir auch viel zu verlieren. Aber daran denken wir nicht. Wir wollen die nächste Sensation packen, dafür werden wir alles auf dem Platz geben. Jeder muss für den anderen da sein, das Publikum muss hinter uns stehen und dann wackelt vielleicht auch Borussia Dortmund.