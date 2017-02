Der FSV Duisburg hat eine gelungene Vorbereitung mit 3:1-Sieg beim FC Kray abgeschlossen.

Als jemand, der lieber einmal auf die Euphoriebremse tritt, dürfte Denis Tahirovic der 3:1-Sieg seines Teams am Sonntag beim Oberligisten FC Kray gar nicht so recht gefallen haben. Letztlich war dieses Ergebnis aber ein passender Abschluss für die unter dem Strich gelungene Wintervorbereitung des Fußball-Landesligisten, ehe es am kommenden Sonntag mit dem Derby gegen Viktoria Buchholz (15.30 Uhr, Warbruckstraße) endlich wieder um Punkte geht.

Der FSV-Trainer fand aber pflichtgemäß wenigstens noch ein kleines Haar in der Suppe: „Mit den ersten 15 Minuten war ich nicht zufrieden. Da haben wir gespielt, als hätten wir vorher noch eine Einheit auf der Himmelsleiter in Wattenscheid absolviert. Dabei hatten wir in der Woche davor eigens noch an der Spritzigkeit gearbeitet.“ Danach lief’s aber so gut, dass der Regionalliga-Absteiger letztlich froh sein konnte, nicht höher verloren zu haben. Gegen seinen Ex-Klub musste Denis Tahirovic daher am Ende auch nur mal wieder die Chancenverwertung bemängeln.

Wer der Gewinner der Vorbereitung ist? Die Antwort ist wieder typisch Tahirovic: „Die Mannschaft. Es war wichtig, dass wir als Kollektiv vorankommen.“ Wenn es aber zwingend sein muss, jemand herauszupicken, entscheidet er sich für Ali Basaran – und Kapitän Bora Karadag: „Er hat den Ruf, dass er defensiv nicht mitarbeitet. Den hat er widerlegt.“ Von den Winterneuzugängen hebt der Trainer den aus Kray gekommenen Defensivmann Emir Alic sowie Torhüter Aleksandar Zivkovic hervor, der sich auf Anhieb als sicherer Rückhalt erwiesen hat. Sechs Tage sind es jetzt noch bis zum Duell mit den Grün-Schwarzen aus dem Süden. Ist die Startelf schon fix? Denis Tahirovic sagt: „Ein bis zwei Positionen sind noch offen. Aber im hinteren Bereich steht die Aufstellung.“