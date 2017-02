Zwei Niederlagen aus zwei Spielen in der Rückrunde und dazu noch die finanziellen Schwierigkeiten – die Situation beim FC Gütersloh sieht nicht gut aus.

Am kommenden Sonntag spielt der FC Gütersloh beim SC Hassel in Gelsenkirchen. Mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen in der Rückrunde hat sich die Situation im Kampf gegen den Abstieg nicht gebessert. Trainer Fatimir Vata zieht folgendes Fazit: „Das erste Spiel gegen Hamm haben wir verdient mit 0:3 verloren. Da konnte ich nicht zufrieden sein. Im zweiten Spiel gegen Eintracht Rheine haben wir unglücklich verloren. Die Leistung der Mannschaft hat gestimmt.“

Im nächsten Spiel will der 45-Jährige deswegen unbedingt etwas Zählbares aus Gelsenkirchen mitnehmen: „Zu Hause holen wir die Punkte, auswärts haben wir noch nichts gezeigt. Ein Punkt auswärts ist für uns immer gut.“ Das Problem für die Ostwestfalen ist ohne Frage ihre Auswärtsschwäche. Ein Blick auf die Auswärtstabelle bestätigt diesen Fakt. Mit drei Punkten steht Gütersloh abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Noch kein Sieg konnte auswärts gelandet werden. In der Heimtabelle steht man dagegen mit 19 Punkten auf einem guten vierten Rang.

Das Hinspiel konnte mit 2:0 gewonnen werden. Für den ehemaligen Bundesliga-Profi dennoch kein Grund, dass man auch am Wochenende die Partie wieder für sich entscheidet: „Es heißt nicht, dass wir auch jetzt gegen Hassel gewinnen. Im Hinspiel haben wir mit Glück gewonnen. Der Gegner hat sehr gut gespielt.“

Das Ziel der Vata-Elf ist der sportliche Klassenerhalt. Derzeit hat man sieben Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz - für Vata nicht viel: „Das kann ganz schnell gehen. Sieben Punkte sind nicht allzu viel. Wir müssen jetzt anfangen zu punkten, auch auswärts. Dennoch wollen wir von Spiel zu Spiel denken. Nach der Saison können wir ein Fazit ziehen.“

In dieser Bilanz wird mit Sicherheit auch die beantragte Insolvenz eine Rolle spielen. Für den Trainer soll dies aber keine Ausrede sein: „Klar ist es schwer, die Mannschaft immer wieder neu zu motivieren, wenn es dem Verein nicht gut geht. Jeder Spieler denkt daran. Mein Co-Trainer und ich versuchen in den Trainingseinheiten die Köpfe frei zu bekommen. Das gelingt leider nicht immer.“

Die finanziellen Probleme hätte sicherlich ein Großinvestor beheben können. Im Januar wurde mit einem türkischen Großinvestor aus Ostwestfalen-Lippe über einen Einstieg verhandelt. Eben dieses Vorhaben ist jedoch gescheitert. Vata: „Er war erst interessiert an unserem Verein und hat sein Interesse bekundet hier als Investor einzusteigen. Danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Wahrscheinlich hat er gedacht, dass die Situation hier einfacher ist. Dennoch gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass sich die finanzielle Situation irgendwann bessert.“