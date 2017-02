Am Dienstagabend (20:45 Uhr) wird es für Borussia Dortmund ernst. Im Viertelfinale des DFB-Pokals muss das Team von Trainer Thomas Tuchel in der Fußball-Provinz ran.

Giftgrün sind die Schuhe, mit denen Thomas Tuchel über das Dortmunder Trainingsgelände schlendert. Den Trainer von Borussia Dortmund hat das Erfolgserlebnis beim SC Freiburg (0:3) am vergangenen Samstag erleichtert. Am Dienstag soll der nächste wichtige Sieg eingefahren werden. Im DFB-Pokal-Viertelfinale beim Drittligisten Sportfreunde Lotte hat Schwarz-Gelb die große Chance, in die nächste Runde einzuziehen. Aber vor allem der Rasen im Stadion macht dem Trainer Sorgen. Thomas Tuchel sprach einen Tag vor der Partie über...

... den Gegner Sportfreunde Lotte: Auf dem Papier ist das ein Drittligist, aber einer, der Aufstiegsaspirant ist. Von der Leistungsstärke ist Lotte also in dieser ausgeglichenen Liga wie ein Zweitligist einzuschätzen. Ich erwarte einen sehr aggressiven, mutigen und emotionalen Gegner, der die Sensation schaffen will. Die Lotter Pokalserie spricht für sich, sie hatten in den drei Runden bisher den Sieg gegen hochklassige Gegner verdient. Davor Respekt zu haben, ist die Grundvoraussetzung dafür, sie schlagen zu können.

... den ramponierten Rasen in Lotte: Der Platz ist ein Nachteil für uns, aber da der Gegner das Heimrecht nicht tauschen wollte, müssen wir dort antreten (lacht). Das ist ein wichtiger Punkt in der Gesamtkonstellation, von dem wir uns frei machen müssen. Wir müssen dieses Spiel frei von Äußerlichkeiten, Ausgangslagen und Ligendenken angehen. Der Platz ist so, wie er ist. Wir müssen versuchen darauf unser Spiel durchzubringen und akzeptieren, dass wir nicht so perfekt kombinieren können werden, wie es unser Anspruch ist.

... die personellen Planungen für die Partie: Papa (Sokratis, Anm. d. Red.) ist erkältet, aber der könnte wegen seiner Gelb-Roten Karte im letzten Pokalspiel ohnehin nicht spielen. Ansonsten lag der Fokus bislang auf dem Freiburg-Spiel, erst heute steigen wir Trainer in die Detail-Analyse des Gegners ein, um aufgrund der Beobachtungen Lösungen zu finden. Aber wir entscheiden erst nach den letzten Eindrücken im Training. Es ist möglich, dass wir nochmal in der gleichen Aufstellung antreten, es ist aber auch möglich, dass wir ein paar frische Leute bringen, weil die Abfolge eines Auswärtsspiels am Samstag, auf das ein Auswärtsspiel am Dienstag folgt, die zeitlich knappste Möglichkeit ist.