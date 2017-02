Nach der Trennung von Frank Kontny hat Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen einen neuen Sportlichen Leiter gefunden.

Der neue starke Mann bei den Kleeblättern ist in Oberhausen kein Unbekannter. Nach Informationen dieser Redaktion soll Jörn Nowak als Nachfolger von Kontny verpflichtet werden. Der 30-jährige Ex-Profi stand zwischen 2012 und 2016 bei RWO unter Vertrag. Im Sommer musste er seine aktive Laufbahn aufgrund anhaltender Knieprobleme vorzeitig beenden. Nun will er seinem Ex-Klub, bei dem er ein sehr hohes Ansehen genoss und den Status eines Führungsspielers inne hatte, abseits des Platzes helfen.

Nowak dürfte gleich zu Beginn alle Hände voll zu tun haben. Denn für die kommende Regionalliga-Saison laufen zahlreiche Verträge von Leistungsträgern aus - unter anderem die von Raphael Steinmetz, Simon Engelmann, Robin Udegbe, Oliver Steurer, Kai Nakowitsch oder Felix Haas. Gemeinsam mit Trainer Mike Terranova, der den Klub nach der Entlassung von Andreas Zimmerman wieder in die Spur geführt hat, soll der ehemalige Erfurter die ersten Personalgespräche führen.

Zwei Kreuzbandrisse innerhalb eines Jahres

Für Nowak spricht, dass er den Großteil des Kaders kennt. In der vergangenen Spielzeit gehörte er der Mannschaft an, fand nach seinem zweiten Kreuzbandriss innerhalb von zwei Jahren allerdings nicht mehr in die Spur. Diesen zog er sich am 29. November 2014 im Heimspiel gegen den SV Rödinghausen zu. Nur neun Monate zuvor erlitt er im Auswärtsspiel beim SV Lippstadt einen Totalschaden im Knie. Der Anfang vom Ende seiner sportlichen Laufbahn, in der zwei Einsätze in der 3. Liga verzeichnet sind.

In seiner neuen Tätigkeit in Oberhausen soll er langfristig in die Fußstapfen von Frank Kontny treten. Der erfahrene Manager war acht Jahre als Trainer und Sportlicher Leiter für RWO tätig. Am Freitag gab der Verein bekannt, dass der 52-Jährige mit sofortiger Wirkung freigestellt wurde. Kontny hatte bereits vor der Winterpause angekündigt, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde, falls der Etat für die erste Mannschaft erneut gekürzt werde. Beide Parteien einigten sich nach gescheiterten Gesprächen zu Jahresbeginn auf eine vorzeitige Trennung.