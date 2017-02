YEG Hassel hat gegen den neuen Spitzenreiter TuS Haltern zum dritten Mal in dieser Saison verloren.

Das Sprichwort hielt nicht, was es versprochen hatte. „Aller guten Dinge sind drei“, hatte Oktay Güney, Trainer des Fußball-Westfalenligisten YEG Hassel, vor dem Nachholspiel gegen TuS Haltern gesagt. Daraus wurde nichts, denn sein Team verlor auch das dritte Spiel in dieser Saison gegen die Halterner – mit 0:2, wie bereits die Begegnungen im Pokal und in der Hinrunde. Die Hasseler Spieler waren nach dem Abpfiff niedergeschlagen. Allerdings nicht nur, weil sie verloren hatten. Sondern weil sie verloren hatten, obwohl sie das bessere Team waren. „Wir waren die klar bessere Mannschaft. Im ersten, aber auch im zweiten Durchgang. Dass wir das Spiel dann verlieren, ist natürlich total bitter“, erklärte Oktay Güney.

Tatsächlich war YEG vor allem in der ersten Halbzeit vor fast 500 Zuschauern deutlich besser als die Gäste, hatte auch die besseren Torchancen. Deswegen war Güney nach Spielende auch nicht so niedergeschlagen, wie man das erwartet hätte. „Wir hatten Haltern klar im Griff, haben sie hinten reingedrängt“, lobte der Coach und führte aus: „Wenn man sieht, dass sich ein Verein wie TuS Haltern gegen uns hinten rein­stellt, dann ist das ein Riesenkompliment an meine Mannschaft.“ Das machte Oktay Güney auch daran fest, dass „ein Spieler wie Stefan Oerterer erst ab der Mittellinie anfängt, uns anzugreifen.“ Vor dem Toptorjäger der Staffel 1 hatte Güney vor de Spiel noch gewarnt. Und diese Warnung hatte sich sein Team wohl zu Herzen genommen, Oerterer kam nicht zur Geltung.

Allerdings waren da ja noch zehn andere Halterner auf dem Platz. Und die nutzten bereits nach fünf Minuten einen Patzer in der Hintermannschaft der Gastgeber zur Führung. Hassels Rechtsverteidiger Daniel Bertram verlängerte einen langen Ball der Halterner so unglücklich, dass TuS-Kapitän Timo Ostdorf frei vor YEGs Keeper Thorben Krol auftauchte und ohne Mühe zur Gästeführung einschob (5.). „Das war das Negative heute. Wir müssen zusehen, dass wir die individuellen Fehler abstellen“, sagte Oktay Güney. „Die beiden Tore schießt nicht Haltern, sondern wir selbst.“ Denn auch dem 0:2 in der 86. Minute ging ein Fehler der Hasseler voran. Die Defensive der Gastgeber schlief im Kollektiv, Oerterer bediente Lukas Opiola, der souverän einschob.

In den 80 Minuten zwischen den beiden Gegentoren zeigte YEG Hassel, dass es ein richtiges Spitzenteam ist. Immer dann, wenn YEG Hassel die Halterner so unter Druck setzte, fanden die Gäste keine Mittel, aus der eigenen Hälfte zu kommen. Und nach Ballgewinnen ging es dann schnell nach vorne, allein beim Abschluss haperte es. Somit blieb Oktay Güney nichts anderes übrig, als dem neuen Tabellenführer und glücklichen Sieger zu beglückwünschen. So war er dann am Ende doch nicht ganz so niedergeschlagen. Obwohl das Sprichwort ihn im Stich gelassen hatte.