Der SV Hönnepel-Niedermörmter hat ein deutliches Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller gesendet.

Im Nachholspiel der Oberliga Niederrhein schickte der SV Hö.-Nie. den SC Düsseldorf-West mit 4:0 (3:0) zurück in Richtung Landeshauptstadt. Luca Thuyl, Ajdin Mehinovic (2) und Tim Seidel erzielten die Tore für das Tabellenschlusslicht aus Kalkar. Wir sprachen nach dem Spiel mit Georg "Schorsch" Mewes, der seit seiner Rückkehr in zwei Spielen vier Punkte geholt hat.

Georg Mewes, welchen Zaubertrank haben Sie Ihrer Mannschaft gegeben?

(lacht) Einen Mentalitäts-Trank. Ich habe den Jungs gesagt, dass sie rausgehen und einfach das machen sollen, was sie lieben: Fußball spielen! Das haben sie an diesem Tag super gemacht.

Oft wird von Druck gesprochen: In dieser Situation war der SV Hö.-Nie. unter Druck, oder? Man musste dieses Spiel gewinnen.

Ach, ich will gar nichts von Druck hören. Ich habe den Spielern gesagt, dass sie Druck haben müssen, wenn sie eine schöne Frau kennen lernen oder zur Toilette gehen müssen. Aber Fußball spielen, das muss man genießen und nicht an Druck denken.

Geht der Sieg auch in der Höhe für Sie in Ordnung?

Ja, wir hatten noch weitere gute Einschussmöglichkeiten. Aber zu Beginn des Spiels haben wir auch Glück gehabt. Da hat Düsseldorf gut gespielt. Insgesamt ist das 4:0 okay. Mein gegenüber Marcus John hat mich gefragt, was ich denn mit der Mannschaft angestellt hätte, weil wir den SC West förmlich überrannt haben. Ich habe ihm geantwortet, dass wir einfach nichts mehr zu verlieren haben und einfach nur Fußball spielen wollen. Jetzt geht es weiter.

Zehn Punkte beträgt der Abstand auf das rettende Ufer. Glauben Sie wieder an den Klassenerhalt?

Damit beschäftigen wir uns nicht. Wir schauen nur auf das nächste Spiel und da kommt der VfR Fischeln zu uns. Ich freue mich einfach nur, dass der Acker in Hö.-Nie. wieder bebt und so richtig umgepflügt wurde. Der nächste Gegner ist gewarnt, wir werden wieder sehr heiß sein. Der erste Sieg ist immer der schwerste. Jetzt wird es hoffentlich um einiges leichter werden.