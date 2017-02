Klar und deutlich musste sich die U19 von Rot-Weiß Essen der Fortuna aus Düsseldorf im Abstiegskampf der Junioren-Bundesliga geschlagen geben.

3:0 lautete der Entstand nach 90 Minuten zugunsten der Düsseldorfer. RWE-Trainer Carsten Wolters konnte nach so einer Partie nicht zufrieden sein: „Vorne fehlt das Durchsetzungsvermögen und hinten die klare Zweikampfführung. Teilweise haben uns die Düsseldorfer mit einer Körpertäuschung ausgespielt. Das ist zu einfach.“

Der Knackpunkt der Partie aus RWE-Sicht war mit Sicherheit der frühe Doppelpack für die Hausherren durch Gabriel Derikx (7.) und Moritz Montag (21.). Wolters: „Wir sind einfach viel zu schnell in Rückstand geraten, von diesem haben wir uns in der 1.Halbzeit nicht wieder erholt. In der zweiten Halbzeit haben wir es probiert, aber klare Torchancen konnten wir uns nicht erspielen.“

Der Sieg der Düsseldorfer geht deswegen mehr als in Ordnung. Während die Essener das Hinspiel noch mit 3:0 für sich entscheiden konnten, waren sie diesmal einfach nicht zwingend genug, um der Fortuna-Abwehr gefährlich zu werden. Fortuna-Trainer Sinisa Suker zeigte sich nach der Partie hoch zufrieden: „Nach den letzten beiden Spielen, in denen wir insgesamt acht Gegentore kassiert haben, hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt. So wie die Jungs aufgetreten sind, muss ich als Trainer sehr zufrieden sein. Es geht darum Entwicklungsschritte zu machen. Abstiegskampf hin oder her, das gibt die Tabellensituation vor. Wichtig war, dass wir gewonnen und Rot-Weiss Essen distanziert haben.“

Dass das Ergebnis nicht noch höher ausgefallen ist, lag vor allem an RWE-Torwart Stefan Jaschin. Immer wieder konnte er im letzten Moment für seine bereits geschlagene Abwehr retten. Einen brachte er dabei besonders zur Weißglut – Fortuna Stürmer Karlo Igor Majic. Der Top-Torjäger der Düsseldorfer scheiterte mehrmals in aussichtsreicher Position und hätte für seine Mannen die Führung ausbauen können, in einigen Situationen sogar müssen. In der 90. Minute gelang ihm dies dann auch. Trainer Suker war trotz der vergebenen Torchancen nicht unzufrieden mit seinem Stürmer: „Fakt ist, dass er die Torchancen bekommt, weil alle für ihn arbeiten. Karlo Majic hat unglaubliche Qualitäten, das wissen wir. Er ist nicht umsonst der Zweitbeste der Torschützenliste. Er ist immer für ein Tor gut. Wichtig ist, dass er sich sein Tor erarbeitet und irgendwann nutzt er seine Torchancen, Feierabend.“

Während Düsseldorf einen kleinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelandet hat, steckt Essen immer tiefer drin. Wolters: „Die Luft wird dünner, dennoch glaube ich an den Klassenerhalt, wir haben noch alle Chancen und sind nicht abgeschlagen. Im Fußball kann sich alles von Woche zu Woche ändern.“