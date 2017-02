Beim VfL Bochum ist es weiterhin wie verhext. Beim Spiel in Nürnberg kann Trainer Gertjan Verbeek nichtmal mehr seinen 18er-Kader füllen.

Zudem sitzt neben Görkem Saglam in Ulrich Bapoh ein U19-Spieler auf der Bank. Neben den gesperrten Marco Stiepermann und Tom Weilandt fehlen aus der Stammformation weiterhin Patrick Fabian, Timo Perthel, Stefano Celozzi, Thomas Eisfeld und Kevin Stöger.

Welche Auswirkungen das hat, zeigt ein Blick auf das Hinspiel. Beim 5:4-Sieg in Bochum über die Franken standen Manuel Riemann, Anthony Losilla, Peniel Mlapa und Kapitän Bastians in der Startelf. Das sind nur vier Spieler, die in Nürnberg anfangen.

Dominik Wydra, Siegtorschütze gegen die Würzburger Kickers, rückt auf die Position von Stiepermann. Rechts beginnt erneut Selim Gündüz.