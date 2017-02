Nach dem 4:1-Erfolg gegen die TSG Sprockhövel waren die Akteure im BVB-Lager zufrieden und erleichtert.

Dabei konnte sich vor allem Jonas Arweiler Jonas Arweiler» zum Profil mit einem Tor und einer Vorlage in den Vordergrund spielen: „Wir haben es trotz der Platzverhältnisse, auch nach dem Gegentor gut gemacht. Wir haben versucht den Ball bestmöglich laufen zu lassen. Bei den Bedingungen mussten wir es aber auch mit langen Bällen versuchen. Am Ende haben wir souverän mit 4:1 gewonnen“, lautete der erste Kommentar Arweilers.

Mit der defensiven Herangehensweise und einer Fünferkette haben die Dortmunder die Gäste indes nicht erwartet: „Wir haben sie in einem 4-4-2 erwartet. Wir haben nach einer Zeit das System dann selber umgestellt und haben das Spiel mehr in die Breite gezogen. Zudem hat man gesehen, wie wichtig Standards sind. Alles in allem war das verdient“, erklärte Arweiler das Zustandekommen des Ergebnisses.

Dass der 19-Jährige von Beginn an mithelfen konnte, den ersten Dreier nach der langen Winterpause zu holen, stellte ihn zufrieden: „Ich habe gehofft, dass ich von Anfang an spiele. Dass es dann so gekommen ist war gut. Zum Glück konnte ich das Vertrauen auch zurückzahlen. Ich bin zufrieden, auch wenn ich am Ende ein bisschen mehr hätte machen können.“

Arweiler zeigte, dass er ein guter Ersatz für den verletzten Sören Dieckmann ist, stellte aber klar: „Der Ausfall von Sören ist bitter für uns. Das ist schade für die Mannschaft, da uns somit eine gute Option fehlt. Klar ist das für mich jetzt eine Chance, aber ich muss weiter um den Platz kämpfen.“

Wohin es am Ende der Saison für die Zweitvertretung des BVB gehen soll, ist für Arweiler indes ganz klar: „Letztendlich geht es darum, dass wir am Ende der Saison auf Platz eins stehen. Dafür kämpfen wir alle zusammen. Ob man da jetzt von der Bank kommt oder von Anfang an spielt, spielt keine Rolle.“