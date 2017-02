Beim 0:0 zwischen Rot-Weiss Essen und der U23 von Fortuna Düsseldorf waren sich am Ende die beiden Trainer uneins, wer den Sieg eher verdient hätte.

Das sagen die Trainer zur Nullnummer an Karnevalssamstag:

Sven Demandt (Rot-Weiss Essen): "Ich glaube, es war ein Spiel, das wir mittlerweile schon ein paar Mal hier erlebt haben mit vielen Möglichkeiten für uns. In der ersten Halbzeit haben wir nicht gut gespielt, waren nicht aggressiv genug, haben auch kein gutes Positionsspiel gehabt und uns so gut wie keine Torchancen erspielt. Die zweite Halbzeit war komplett anders. Wir hatten genügend Möglichkeiten. Ich denke schon, dass wir vier, fünf Möglichkeiten hatten, wo wir unter normalen Umständen ein Tor draus machen. Das haben wir nicht gemacht, deswegen müssen wir leider mit dem Punkt dann irgendwo leben.

Es ist eine alte Weisheit: Wenn man kein Tor macht, dann kann man eben auch nicht gewinnen. Da muss man eventuell auch froh sein, den Punkt mitzunehmen. Es war halt auch ein Spiel, bei dem man hinten raus auch mal noch einen kriegt, wobei ich da eigentlich nicht das Gefühl hatte. Nichtsdestotrotz fand ich die zweite Halbzeit richtig gut, weil wir da auch griffiger waren und uns eben die Möglichkeiten herausgespielt haben. Aber uns hat das Tor gefehlt."

Taskin Aksoy (Fortuna Düsseldorf): "Es ist mein fünfter Auftritt hier und der erste, bei dem wir einen Punkt mit nach Hause nehmen dürfen. Ich denke, dass der Punkt auch nicht unverdient ist, aufgrund der hohen Leidenschaft, mit der wir aufgetreten sind. In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut verteidigt, die Räume sehr eng gemacht, kaum Torchancen zugelassen und mit der Chance von Malte Berauer eine sehr gute Möglichkeit, der alleine auf Essens Torwart Robin Heller zugelaufen ist.

In der zweiten Halbzeit wurde der Druck immer größer, mit vielen langen Bällen in den Strafraum rein. Das war sehr schwer zu verteidigen. Mit einer Mannschaft, bei der fünf Spieler letztes Jahr noch U19 gespielt haben, einer noch dort spielen könnte gegen die Wucht von Rot-Weiss Essen - das ist schwer. Die allergrößte Chance hatten wir mit Kianz Froese, der sich da schön im Eins gegen Eins durchsetzt. Im Training macht er den blind, hier hat er ihn drüber gehauen. Genauso wie der Punkt letzte Woche gegen Mönchengladbach II ist auch das ein Punkt, den man nicht unbedingt erwartet. Das war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung und mit einem Heimsieg sind wir wieder im Soll."