Die SG Wattenscheid 09 musste am Samstag in Köln eine 1:2 (0:0)-Niederlage gegen die Reserve des 1. FC einstecken.

Dabei waren die Wattenscheider durch Daniel Keita-Ruel (63.) in Führung gegangen. FC-Torjäger Roman Prokoph glich nur zwei Minuten nach der Wattenscheider Führung aus. Per Handelfmeter erzielte der Ex-Profi das 1:1. Der eingewechselte Anas Oauhim schockte die 09er sieben Minuten vor Schluss und erzielte das Kölner Siegtor. Zum Ärger von SG-Trainer Farat Toku.

Farat Toku, warum hat Ihre Mannschaft das Spiel verloren?

Wir haben uns beim Gegentor richtig schlecht verhalten. Das war ein desolates Abwehrverhalten. So etwas darf uns eigentlich nicht passieren. Ich bin enttäuscht, dass wir hier nicht einen Punkt mit nach Hause nehmen konnten.

Dabei ist Ihr Team in Führung gegangen...

Ja, deshalb ärgere ich mich auch. In der ersten Halbzeit hatten wir Glück, als die Kölner nach zwei Minuten den Pfosten getroffen haben. Danach war es ein gutes, ausgeglichenes Regionalligaspiel. Die Kölner hatten ihre Chancen, aber auch wir waren immer wieder gefährlich. Keita bringt uns dann nach einem zu kurzen Rückpass der Kölner in Führung und dann müssen wir das Ergebnis besser verwalten. Leider bekommen wir wieder einen sehr umstrittenen Elfmeter gegen uns gepfiffen. Ich weiß nicht, wo Manuel Glowacz da die Hand wegnehmen soll. Er wird aus kürzester Distanz angeschossen. Das ist kein Elfmeter. Aber auch danach hatten wir durch Keita und Nico Buckmaier unsere Einschussmöglichkeiten. Die haben wir leider nicht verwertet. Dann muss man aber auch in den letzten zehn Minuten so konzentriert sein, dass man mit einem Punkt nach Hause fährt. Das ist uns leider nicht gelungen. Deshalb bin ich enttäuscht.

Jetzt folgt ein Heimspiel-Doppelpack gegen die Sportfreunde Siegen und Borussia Mönchengladbach II. Was erwarten Sie da für Spiele?

Siegen steht mit dem Rücken zur Wand und kämpft um jeden Punkt. Das wird kein einfaches Spiel. Gladbach ist eine Spitzenmannschaft. Wir freuen uns auf beide Heimspiele und hoffen, dass uns viele Zuschauer unterstützen werden. Natürlich wollen wir beide Spiele erfolgreich bestreiten.