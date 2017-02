Die U23 des BVB hat ihr erstes Spiel nach der Winterpause mit 4:1 (2:1) gegen die TSG Sprockhövel gewonnen.

Dabei sahen die 392 Zuschauer im Stadion Rote Erde einen Blitzstart beider Teams. Bereits nach sechs Minuten ginge die Gäste durch einen Distanzschuss von Christopher Antwi-Adjej Christopher Antwi-Adjej» zum Profil in Führung. Doch die Antwort der Dortmunder ließ nicht lange auf sich warten. Im direkten Gegenzug sorgte Hamadi Al Ghaddioui Hamadi Al Ghaddioui» zum Profil nach starker Vorarbeit von Jonas Arweiler für den Ausgleich (7.). In der Folge waren fast nur noch die Gastgeber am Ball. Sprockhövel stand tief, verteidigte kompakt und versuchte lediglich durch Konter offensiv am Spiel teilzunehmen. Doch der BVB tat sich spielerisch schwer gegen das Abwehrbollwerk. Trotz einer spielerischen Überlegenheit sprangen so gut wie keine Torchancen für das Farke-Team heraus. Kurz vor der Pause dann aber doch die Führung für den Favoriten. Nach einer Ecke köpfte Lars Dietz Lars Dietz» zum Profil das 2:1 (41.).

Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Doppelschlag der Dortmunder dann schon für die Vorentscheidung. Erst schob Al Ghaddioui nach einem langen Ball gekonnt zum 3:1 ein (46.). Dann war es Jonas Arweiler Jonas Arweiler» zum Profil, der nach einem Wassey-Freistoß für das 4:1 sorgte (48.). Damit war den Gästen endgültig der Zahn gezogen, die zwar auf Schadensbegrenzung aus waren, allerdings nicht nochmal rankommen konnten. Der BVB tat in der Folge auch nicht mehr, als er tun musste und spielte das Ergebnis routiniert runter, sodass es am Ende beim verdienten 4:1 blieb.

Gäste-Trainer Andrius Balaika war im Anschluss an die Partie dementsprechend enttäuscht: „In der ersten Halbzeit haben wir es noch ganz gut gemacht und gehen mit 1:0 in Führung. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Natürlich ist es ärgerlich, dass wir so schnell den Ausgleich kassieren. Wenn man in der zweiten Halbzeit dann so schnell zwei Gegentore bekommt, dann kann es nur noch um Schadensbegrenzung gehen. Wir müssen das Spiel jetzt schnell abhaken.“

BVB-Coach Daniel Farke war indes stolz auf sein Team: „Kompliment an die Jungs, wie sie mit den Platzbedingungen umgegangen sind. Es war schon in den letzten Heimspielen so, dass wir unter diesen Bedingungen spielen mussten. Dann ist es schwer fußballerisch zu Chancen zu kommen, weshalb Standards umso wichtiger sind. Es tat gut nach so einer langen Pause wieder zu spielen. Die Entwicklung ist super positiv.“