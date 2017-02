Für Rot-Weiss Essen hat es im ersten Regionalliga-Heimspiel des Jahres nur zu einem 0:0 gegen den Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf II gereicht.

Trotz einer drückend überlegen geführten zweiten Halbzeit, trotz zahlreicher Chancen. Der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Mal hatte RWE Pech, mal war allerdings Unvermögen dabei. Wie dem auch sei: Einsatz und Mühe blieben unbelohnt.

RWE: Heller - Malura, Zeiger, Weber, Cokkosan (78. Rabihic) - Baier, Grund, N.Lucas (82. Ngankam) - Platzek, Löning, Bednarski.

Schiedsrichter: Seeland.

Zuschauer: 6117.

Am Karnevalssamstag Düsseldorf zu Gast, na, das kann ja heiter werden. Dass die Fortuna nur so aus Vergnügen anreiste, bekamen die Rot-Weissen schnell zu spüren. Die Rheinländer schweben zwar in Abstiegsgefahr, doch von Verunsicherung war nichts zu spüren. Im Gegenteil, in der ersten halben Stunden war Düsseldorf ebenbürtig und wirkte strukturierter im Spielaufbau, natürlich auch, weil die Essener nicht so richtig in die Zweikämpfe kamen.

Gefährlich wurde es allerdings auf beiden Seiten nicht. RWE-Keeper Robin Heller musste einmal eingreifen nach einem Kopfball von Hashimoto. Kein Problem. Die Rot-Weissen hatten wenig Zug zum Tor, es mangelte an Dynamik, Tempo und Passgenauigkeit. Essens Trainer Sven Demandt schien schon früh unzufrieden zu sein und forderte mehr Biss und Geschwindigkeit.

Er hatte im Vergleich zur Vorwoche beim Titelkandidaten in Köln sein Team offensiver aufgestellt. Patrick Huckle, mehr der Typ Kämpfer und Zerstörer, blieb auf der Bank, für ihn übernahm wieder Dennis Malura die Außenverteidigung. Timo Brauer blieb ebenfalls draußen, er wurde durch Tolga Cokkosan ersetzt, der hinten links agierte. Kevin Grund spielte dafür zentral hinter der Offensivabteilung, die mit Marcel Platzek, Frank Löning und Kamil Bednarski besetzt war. Allerdings brauchten sich die Düsseldorfer nur selten zu sorgen. RWE blieb in Hälfte ein ungefährlich. Zwei aussichtsreiche Szenen gab es: Bednarski konnte eine Hereingabe von Platzek nicht kontrollieren (24.) und nach einem Freistoß war Bednarskis Kopfball viel zu schwach und damit harmlos (38.).

Die einzige wirklich riesige Chance hatte die Fortuna. Nach einem langen Schlag tauchte Malte Berauer allein vor Heller auf und scheiterte an dem heraus geeilten Essener Torhüter (30.). Ansonsten passierte im ersten Abschnitt herzlich wenig. Die eindrucksvolle Choreographie auf der Westtribüne vor Anpfiff für einige jüngst verstorbene Fans war bis dahin das Spektakulärste.

Die Gastgeber kamen allerdings mit wesentlich mehr Power aus der Kabine. Nun setzten sie den Widersacher früh unter Druck, zeigten die zuvor geforderte Aggressivität und wurden bald mit der ersten Chance belohnt. Wieder war es Bednarski, der sich im Strafraum mit dem Körper behauptete und im Fallen das Ziel nur knapp verfehlte (51.). RWE war in der Partie, Düsseldorf reagierte nur noch, hatte Mühe sich überhaupt mal zu befreien. Die Chancen für die Hausherren häuften sich. Baier hatte das Visier verstellt und verzog zweimal deutlich (55./64.) und Bednarski zögerte vielleicht einen Tick zu lange, sodass Lippold klären konnte (56.).

Löning versuchte sich, doch seinen Schuss vom Strafraumeck parierte Justin vom Steeg, Platzek köpfte Sekunden später vorbei (70.). Die Führung wäre längst verdient gewesen. Aber die Roten drückten unbeirrt weiter, wollten die Entscheidung erzwingen - egal wie. Und sie jubelten bereits, als Platzek den Ball über die Linie drückte (72.), aber Schiedsrichter Seeland hatte zuvor offenbar ein Foul gesehen. Wieder nichts.

Wenig später hätte dann der eingewechselte Froese beinahe für Fortuna getroffen nach einem beherzten Dribbling (79.). Es war aber die einzige Szene, in der Rot-Weiss in der zweiten Hälfte Glück hatte. Düsseldorf der Spielverderber, Spitzenreiter Mönchengladbach weiß, wovon die Rede ist. Auch der Primus spielte vor einer Woche gegen die Fortuna nur 0:0.