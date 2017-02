Alemannia Aachen hat sich in der Regionalliga West nach 77 Tagen zurück gemeldet. Mit einem Sieg!

Vor 4.800 Zuschauern gewann die Alemannia gegen den SC Wiedenbrück mit 3:1 (0:0). Pierre Merkel (53.) brachte den Gast aus Ostwestfalen in Führung. Meik Kühnel (61.) glich aus. Zwei Minuten vor Schluss war es dann der ehemalige Düsseldorfer Fortune Mergim Fejzullahu, der die Alemannia-Fans am Karnevalssamstag glücklich machte. In der Nachspielzeit erzielt Fejzullahu noch das 3:1.