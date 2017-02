Der FC Karnap hat am Samstagmorgen eine böse Überraschung zu sehen bekommen.

Stephan Duda, Vorsitzender des Essener B-Ligisten, zeigte sich via Facebook fassungslos: "Einbruch in unserer Jugendbegegnungsstätte: In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es einen Einbruch in unserer Jugendbegegnungsstätte gegeben. Es wurden Süßigkeiten, Kaffee und Alkohol gestohlen. Des Weiteren wurde ein Sparball (Spardose) der Jugend aufgebrochen. Zudem wurde ein Gitter aufgebrochen und eine Scheibe ging zu Bruch. Der Schaden am Gebäude ist durchaus höher."