Der 1. FC Union Berlin hat in der 2. Fußball-

Bundesliga den Aufstiegs-Relegationsplatz drei gefestigt.

Die Köpenicker gewannen am Freitagabend gegen 1860 München mit 2:0 (1:0) und feierten den dritten Heimsieg in Serie. Die Tore zum hochverdienten Erfolg erzielten vor 20 176 Zuschauern An der Alten Försterei Steven Skrzybski (41. Minute) und Simon Hedlund (60.). Mit 41 Punkten liegen die Berliner vorübergehend gleichauf mit dem Zweiten Hannover 96. Die harmlosen Münchner kassierten hingegen nach zuletzt zwei Siegen die siebte Auswärtsniederlage nacheinander. In der Tabelle bleiben die Löwen mit 25 Punkten auf dem 14. Rang.