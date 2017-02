HSV, Schalke, Schalke, HSV, Schalke. Der März-Spielplan bietet Borussia Mönchengladbach nicht wirklich viel Abwechslung.

Innerhalb von 16 Tagen treffen die Gladbacher drei mal auf Schalke und zwei mal auf den HSV. Die Kollegen von 11Freunde bringen es bei Twitter trocken auf den Punkt: „Auf Gladbach warten aufregende Wochen.“

Wie kann das sein? Am Freitagmittag wurde in Nyon das Achtelfinale der Europa League ausgelost. Der Ex-Gladbacher Patrik Andersson zog tatsächlich das Bundesliga-Duell aus dem Lostopf. Das Hinspiel steigt auf Schalke am 9. März. Eine Woche (16. März) später reist Königsblau zum Rückspiel an den Niederrhein. Fünf Tage vor dem Hinspiel in der Europa League müssen die Knappen auch in der Bundesliga im Borussia-Park antreten.

Bereits am 1. März tritt Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal beim HSV an. Zu allem Überfluss findet diese Partie kurz darauf auch in der Bundesliga statt - am 12. März zwischen den beiden Europapokal-Abenden gegen Schalke. Für alle drei Vereine geht es um sehr viel. Realistisch betrachtet ist für alle der Europapokal-Einzug in der nächsten Saison wohl nur über die Pokal-Wettbewerbe möglich. Den Hamburger SV plagen zudem die alljährlichen Abstiegssorgen.

Trotz der sich wiederholenden Begegnungen versprechen die Partien also reichlich Zündstoff.