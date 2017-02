Es bleibt dabei: In der Regionalliga können die Spieltage nur gestückelt über die Bühne gebracht werden.

Auch an diesem Wochenende fällt mindestens eine Begegnung aus. Am Donnerstagnachmittag kam die Absage der Begegnung Sportfreunde Siegen - Mönchengladbach II. Grund sind die starken und anhaltenden Regenfälle. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Am Freitag folgte dann die nächste Absage. Das Spiel zwischen dem SV Rödinghausen und Viktoria Köln wurde wegen der schlechten Platzverhältnisse abgesagt. Auch hier gilt: Ein Nachholtermin ist noch offen!

Eine gute Nachricht kam derweil aus Ahlen. Denn auch das Spiel von RWA gegen den Wuppertaler SV stand auf der Kippe. Am Donnerstag dann die Wende: Die Platzkommission hat grünes Licht gegeben, daher kann das Spiel angepfiffen werden.

Gleiches gilt für die Begegnung SC Verl gegen den Bonner SC. Hier hat eine Platzbegehung am Freitag gezeigt, dass das Spiel wie geplant angepfiffen werden kann.

Zudem hat die Stadt Herne am Freitag entschieden, dass das Stadion des DSC Wanne-Eickel für das Wochenende gesperrt wird. Daher fällt das Kreispokalspiel am Sonntag gegen Westfalia Herne aus. Ein neuer Termin für das Pokalspiel steht derzeit noch nicht fest.

Wie der Verein Wanne-Eickel bekannt gab, fällt auch das Spiel zwischen Schalke II und Rot-Weiß Oberhausen am Sonntag aus, da diese Partie in der Mondpalast-Arena in Wanne-Eickel stattfinden sollte. Schalke hat diese Absage bereits bestätigt.

In der 3. Liga wurde das Spiel zwischen Lotte und Chemnitz abgesagt. Damit fällt für die Sportfreunde die Generalprobe für den Pokalknaller am kommenden Dienstag gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund ins Wasser.

Alle Absagen in der Übersicht



3. Liga

SF Lotte - Chemnitzer FC

Regionalliga

SV Rödinghausen - Viktoria Köln

SF Siegen - Mönchengladbach II

Schalke II - RWO???

Kreispokal Herne

Wanne-Eickel - Westfalia Herne